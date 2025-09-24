'Доказало свою эффективность в реальных боях': Зеленский заявил об открытии Украиной экспорта вооружения

Украина начинает экспорт оружия, эффективность которого доказана в боях с российскими оккупантами. Киев хочет показать партнерам современные и надежные системы, проверенные в условиях реальной войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в среду, 24 сентября. Он подчеркнул, что Украине есть что показать из новейшего вооружения.

"Мы решили открыть наш экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные на реальной войне. Мы хотим показать нашим партнерам, что они надежные и современные. Нам есть что показать – то, что доказало свою эффективность в реальных боях", – сказал Зеленский.

По его словам, "многие в мире все еще расслаблены", однако на этой Генассамблее есть государства, в которых идет война, или где она закончилась, или где "пытаются ее остановить, или же откровенно готовятся к новой войне".

"Мир не может делать вид, что это его не касается – это касается всех. Будет ли Россия, благодаря торговле с вами и дальше мочь финансировать эту войну? Вернутся ли похищенные дети, освободят ли заложников и военнопленных. Это зависит от вас", – отметил президент.

Что предшествовало

20 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о запуске концепта управляемого экспорта украинского оружия. По его словам, сейчас страна имеет производственные мощности и определенный запас вооружения, но испытывает недостаток финансирования для производства ключевых видов оружия, в частности дронов для фронта.

Президент пояснил, что концепт будет готов примерно через 10 дней. Это будет контролируемый экспорт украинского оружия, в частности морских дронов.

По словам Зеленского, Украина может производить их значительно больше, чем нужно собственным войскам. Это позволяет продавать избыток и полученные средства направлять на производство дефицитных дронов для фронта.

Зеленский также уточнил, что экспорт будет организован через три платформы: США, Европа и другие страны. Он предусматривает как частный, так и государственный экспорт, но с контролем имеющихся запасов.

Первые предложения по экспорту оружия уже поступили в Украину. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на сильные контракты.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем выступлении на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также рассказал об украинских дронах, способных лететь до 3 тыс. км. Он отметил, что у Украины не было другого выбора, кроме как их создавать и производить.

