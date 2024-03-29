'До сих пор ни одна фракция не отказалась от бюджетных миллиардов на свой пиар': Томенко указал на цинизм во время войны

Несмотря на нехватку средств на снаряды и другое вооружение для украинских военных, ни одна из парламентских фракций не отказалась от бюджетных средств на самопиар. В то же время, петицию лидера политической партии Общественное движение "Родная страна" Николая Томенко "1,5 миллиарда гривен на ВСУ, а не на партийный пиар" постоянно блокируют.

На цинизм во время войны общественный деятель указал в своем Facebook. Своей петицией он предложил отменить бюджетное финансирование парламентских партий на время войны.

"Как не парадоксально, но партийные вожди, которые не одну вышиванку порвали, рассказывая за наши бюджетные деньги, как они волонтерят и донатят на армию, не только не отказались от бюджетного финансирования, а наоборот – их боты и сторонники всячески блокируют сбор подписей. Например, сегодня утром, доступ к нашей петиции в который раз был заблокирован", – возмутился Томенко.

В то же время он отметил, что в 2024 году только "Слуга народа" получит из бюджета 490 млн грн, в связи с чем предложил партийцам не словом, а деньгами поддержать ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, петиция Томенко появилась на сайте президента 1 марта. У авторов возникли проблемы – сначала ее отказывались регистрировать, а затем заблокировали. Только через 10 дней со второй попытки петицию все-таки зарегистрировали, но вскоре она оказалась заблокированной.

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