Россия ударила по энергетике Украины: где введены бессрочные графики отключений света 20 января
После масштабной атаки России по украинской энергосистеме в ночь на 20 января в ряде регионов страны действуют аварийные отключения – в частности, Киеве, Харьковской и Сумской областях. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены общая ситуация в системе должна стабилизироваться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в связи с этим опубликованные ранее графики почасовых отключений в регионах, где применяются аварийные ограничения, не действуют.
"Из-за вызванных российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в областях: какая ситуация с графиками
В частности, сообщили в ДТЭК Киевские электросети, экстренные отключения введены в Киеве. Графики же для "обычных" отключений, отмечается, не действуют.
"На территории Сумщины в 07.14 введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Отключение электроэнергии в областях: какова ситуация с графиками. Причина – повреждение энергосистемы вследствие атаки армии РФ", – рассказали в "Сумыоблэнерго".
Аварийные графики действуют и в Харьковской области. При этом, сообщают в "Харьковоблэнерго", в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.
В то же время, подчеркнули в "Укрэнерго", ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей точками опоры, т. е. местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.
