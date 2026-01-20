Россия ударила по энергетике Украины: где введены бессрочные графики отключений света 20 января

После масштабной атаки России по украинской энергосистеме в ночь на 20 января в ряде регионов страны действуют аварийные отключения – в частности, Киеве, Харьковской и Сумской областях. Сколько они продлятся – неизвестно: по словам энергетиков, для их отмены общая ситуация в системе должна стабилизироваться.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в связи с этим опубликованные ранее графики почасовых отключений в регионах, где применяются аварийные ограничения, не действуют.

"Из-за вызванных российскими обстрелами сложнейшей ситуации в энергосистеме – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии... Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии в областях: какая ситуация с графиками

В частности, сообщили в ДТЭК Киевские электросети, экстренные отключения введены в Киеве. Графики же для "обычных" отключений, отмечается, не действуют.

"На территории Сумщины в 07.14 введены графики аварийных отключений для 10 очередей потребителей. Отключение электроэнергии в областях: какова ситуация с графиками. Причина – повреждение энергосистемы вследствие атаки армии РФ", – рассказали в "Сумыоблэнерго".

Аварийные графики действуют и в Харьковской области. При этом, сообщают в "Харьковоблэнерго", в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений.

В то же время, подчеркнули в "Укрэнерго", ситуация с отключениями может измениться в любой момент. А потому, чтобы иметь актуальную информацию, стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах своего облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей точками опоры, т. е. местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.

