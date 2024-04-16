Почему Соединённые Штаты (и Великобритания!) защищают Израиль так, как никогда не будут защищать Украину, — и даже не делают из этого тайны?

Казалось бы: Израиль не является членом НАТО и, видимо, никогда им не будет; его договор со Штатами, скорее, даёт им право защищать Израиль, но фактически не обязывает к этому; к тому же, отношения американского президента и действующего израильского премьера — далеко не самые лучшие. Но защищают — как себя!

Дело в огромной еврейской диаспоре в Америке (относительно количества евреев в США Википедия отвечает чисто по-еврейски: то ли 5 млн, то ли 8 — типа "а сколько вам надо?", но цифра в любом случае сопоставима с Израилем, где именно евреев менее 7 млн).

И это не просто диаспора — это самое могучее, самое влиятельное изо всех американских лобби, которого слушается власть независимо от её партийности — и в администрации любого президента США, и в Конгрессе, и на местах практически в каждом штате.

Украина должна сделать всё, чтобы эта диаспора воспринимала нашу страну почти так же, как Израиль, и для этого есть все предпосылки.

Я даже не об истории, хотя мало кто сделал столько же для формирования еврейского государства, как одессит Владимир/Зеэв Жаботинский или киевлянка Голда Меир.

Я о современности. Вот, к примеру, вспоминаю своё последнее — неудачное — баллотирование в Верховную Раду. Все первые три места на округе в Харькове заняли этнические евреи, включая меня — действующего на то время депутата. При этом тогда, летом 2019-го, мэром был еврей, премьером ещё тоже был еврей (бывший спикер ВР), да и президентом уже тоже стал еврей.

Есть ли в мире страны, где подобное возможно? Да, Израиль, а кроме него? Ну, время от времени, возможно, Штаты, какие ещё??? Да и вообще от советского антисемитизма в современной Украине не осталось ничего. Но много ли о политической, культурной, прочей разнообразной жизни украинских евреев знает еврейская диаспора в Америке?

У нас куча еврейских организаций, однако нет ни одной, которая бы о "еврейской Украине" рассказывала миру, предоставляла соответствующую информацию — в частности, Соединённым Штатам. Чтобы тамошняя еврейская диаспора знала: мы — как они, так что пусть помогают нам так, как Израилю. Если "местные" евреи скажут, их послушаются и Байден, и Трамп.

Но кто на ТВ или Ютубе, на сайтах работает у нас на еврейскую диаспору в США? Да ещё и по-английски, не говорю уже об идише. А вот американские евреи всё, что услышали бы на этом евр[оп]ейском языке, приняли бы очень близко к сердцу.

Наша Победа зависит от Штатов, Штаты — от своих евреев, а поведение тех — в значительной мере от информации, которую они от нас получают. Так что надо поработать. Ближний Восток напомнил.