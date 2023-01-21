Два важных условия для начала наступления армиями Украины и РФ

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Весна-лето 2023 г. будет временем, когда определится многое не только в российско-украинской войне, но и более глобально. Инициатива пока находится у Москвы, которая уверенно ведёт РФ к роковой черте. Страны Рамштайнской коалиции до сих пор активных действий не предпринимали и предпочитали обращать усилия врага против него самого. Но в 2023 г. они могут пересмотреть эту стратегию.

Для кремлёвцев это год, когда им надо окончательно ответить на новый "вечный" русский вопрос: что делать с путиным? Оставить до 2030 г. или удалить безвозвратно. Определиться им надо до конца декабря, когда Кремлю предстоит объявить – будут переизбирать путина в марте 2024 г. или нет. Вариант оставить, но выборы не проводить, ссылаясь, на так сказать "специальную военную операцию", ничего не меняет.

Но страны Рамштайнской коалиции не намерены ждать декабря и требуют от кремлёвцев ответа до весны и в единственно приемлемом варианте – вывод оккупационных войск РФ из Украины, ликвидация путина и переговоры о послевоенном устройстве РФ. Если Кремль в ближайшие месяцы этого не сделает и вывод войск не начнёт, то у Коалиции остаётся только один способ принудить его к миру и переговорам – наступление украинской армии по всему фронту. Обсуждение его подготовки и было предметом встречи в Рамштайне 20 января.

Ядерный шантаж, на который рашисты делали огромную ставку, окончательно перестал работать в сентябре, когда Госдума объявила территорией РФ четыре области Украины – Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую, а заодно и Кинбурнскую косу, которая часть Николаевской области. Госдума сама записала их в конституцию РФ как свои "новые территории", несмотря на то, что её армия даже не контролирует полностью территорию ни одной из этих областей. После этого Госдума, совокупный Кремль и его пропаганда, а также обычные "добрые русские люди" в опросах на улицах стали угрожать ядерной войной, если Украина попытается вернуть свои территории и не захочет отдать им Запорожье и Херсон.

После этого стал очевиден механизм российского ядерного шантажа. Сейчас РФ объявила своей территорией Украину, завтра объявит ею Эстонию, через неделю Польшу, через месяц Чехию, через полгода Германию, через год Францию. Каждый раз, выдвигая претензии на новую страну, Москва будет угрожать, что если ей требуемое не дадут, то она устроит всем ядерную войну. После того, как таким способом будет захвачена вся Европа и Москва станет обладать её ресурсами, аналогичные претензии будут предъявлены Турции на черноморские проливы, к Китаю на город Далянь, давно поглотившей место, где был Порт-Артур, и на Аляску к США. Территориальные претензии к Турции могут быть предъявлены ещё до того, как Москва потребует себе Францию и Испанию.

В конечном итоге, когда все страны Европы одна за другой станут "новыми территориями" РФ, ядерная война между ней США, Китаем, Индией и Пакистаном станет неизбежностью. Очевидно, чтобы этого не допустить, "смирительную рубашку" на РФ надо одеть уже сейчас. Поэтому ядерный шантаж Москвы перестал работать, наступление украинской армии весной или летом становится неизбежностью, а у Кремля до его начала есть небольшой лаг времени, чтобы определиться, что делать с путиным. Поэтому Рамштайнская коалиция не только не скрывает подготовки наступления, но и демонстрирует это разными способами, в том числе дебатами о передаче танков Украине. Делает это для того, чтобы в Кремле не сомневались в твёрдости её намерений и в том, что она не апатичная и безответственная "Организация обеспокоенных наций".

Один из элементов подготовки Украины к наступлению – проведение операции по нейтрализации агентуры РФ в силовых и правительственных структурах. Её план очевидно был согласован в середине января во время приезда в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Похожие операции идут и в других странах Европы. Самая шумная – раскрытие в Германии в декабре заговора "правых" с целью военного переворота. Заговор был слабеньким, участники получили лишь предупреждения, но процесс чистки госструктур и политикума Германии от агентов РФ запустился. Ряд заявлений Вучича и запрет Пригожину вербовать наёмников в Сербии показывает, даже в ней взялись за рашистов. Взялись за них и на Кипре, где в январе конфисковали 105 млн. евро у российских олигархов, а в РФ без разрешения спецслужб и уплаты им "взносов" стать богатым нельзя.

Для Украины проведение такой операции перед наступлением явно гораздо актуальней, чем для любой другой страны Европы. Её стартом можно считать статью о банкире Кирееве, появившуюся 19 января в "Уолл-стрит журнале". Но де-факто ей дала старт "расконсервация" Арестовича из-за утраты спецслужбами РФ чувства меры и сумятицы, возникшей в Кремле 14 января после попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Днепре в день начала саммита в Давосе. Негативный резонанс от него сопоставим с попадаем в 2014 г. российской ракеты в малазийский самолёт.

Военный светоч генерал Герасимов никак не поймёт две простые вещи: бомбить Украину в дни международных саммитов себе дороже, особенно, если "Российская армия – это сброд, которым командуют умалишённые", как прокомментировал французский генерал Мишель Яковлефф её меткий выстрел по дому в Днепре. В результате отдуваться за всю российскую армию пришлось Арестовичу и он повторил любимый кремлёвский нарратив "Украинцы сами себя обстреливают". Поскольку произнести это в Украине означает "спалить" телеканал, то его отправили в межгалактический Ютуб на канал "хорошего русского" Марка Фейгина, а того и так, то Юрий Швец, то ещё кто-то разоблачает. Слова Арестовича вызвали в Украине взрыв негодования и бурю радости в РФ, и 16 января их повторил в Совбезе ООН Небензя.

В Кремле сочли, что для спасения мундира можно немножко пожертвовать Арестовичем, так как у него есть справка от "Лысого" из "95 квартала", что он "Великий пи*добол". При её наличии Арестовича пожурят и простят. В Кремле не учли, что в Киеве уже побывал Бёрнс, и что люди в Днепре погибли не в телеспектакле. Не один Бёрнс не понял бы, почему советник президента озвучивает нарративы рашистов в популярном эфире и остаётся его советником.

Поэтому слова Арестовича, что он устал от выступлений и решения "миллиона вопросов" в Офисе, и вообще не то хотел сказать, не могли спасти его от увольнения. Затем Арестович демонстративно обиделся на Офис и заявил: это не его уволили, а он сам ушёл, чем повторил трюк Небензи в ООН, который после исключения РФ из Совета по правам человека, сказал, что это она сама ушла.

В результате шумный процесс вскрытия "консервов" начался чуть раньше и не совсем так, как планировал Бёрнс.

Спецслужбы РФ теперь будут делать "Великого оппозиционера" из "Великого пи*добола" по образу и подобию Нади Савченко. Спецслужбы РФ не любят, когда их наработки даром пропадают и до последнего цепляются даже за такой безнадёжный материал как Савченко и Царёв. В контексте реанимации ими 16 января Медведчука в газете "Известия", которому в РФ стали делает имидж "националиста", используя его фото в украинской военной форме в момент ареста, то можно ждать и появления Арестовича в гостях у Гордона.

Российские "консервы" уже встали на защиту Арестовича и стали говорить: "Какой актёр пропадает", где право на ошибку, и вообще, он работал в Офисе бесплатно. Но со времён позднего Кучмы известно, если хотите, чтобы письмо наверняка легло на стол президента или премьера, то дайте 5 тыс. долларов внештатному советнику. Штатным давать нельзя, так как это коррупция.

Такая практика есть не только в Украине. В 2013 г. это практика и незаконная прослушка депутатов и чиновников спецслужбой, которая её зафиксировала, привели к политическому кризису и досрочным выборам в Люксембурге. В США делают проще – официально продают билеты на завтрак с президентом. В 2005 г. Ющенко пытался внедрить это в виде выездного кулеша с президентом, но не прижилось. Внештатный советник и бессребреник Арестович, решающий "миллион вопросов", не более чем миф.

Помимо "консервов" за Арестовича искренне и бескорыстно стали вступаться "полезные идиоты" и те, кто на автомате сейчас подчёркнуто говорит в эфирах БахмУт вместо БАхмут, вопреки нормам украинского языка. Скоро станут говорить БахмАч, вместо БАхмач, СумЫ, ХарькОв, КиЕв и так далее. Говорят, не замечая, что из-за небрежности невольно становятся участниками лингвистической спецоперации, не столь очевидной, как предложение поменять местами цвета флага Украины. В её итоге какой-нибудь Арестович полушутя скажет, хватит спорить БАхмут или БахмУт, давайте пользоваться советским названием Артёмовск, какая разница, лишь бы не было войны.

Если для Украины масштабная нейтрализация рашистской агентуры одно из важных условий подготовки к большому наступлению, то для РФ одним из условий подготовки к нему является приведение её армии в несколько иное состояние, чем сброд. Это осознаёт Герасимов, который, как и Залужный, сейчас не имеет права на ошибку.

Герасимов, будучи главой генштаба, был и главным планировщиком вторжения. То, что вторжение достигло лишь половины своих целей, отчасти его вина. Генштаб смог доказать Кремлю, что его доля вины минимальна, а основная ответственность лежит на разведке и спецслужбах, не справившихся с поставленными им задачами, а также на ведомстве лаврова, которое не смогло добиться подписания Украиной капитуляции. Кремль с этими доводами генштаба в целом согласился. Но разгром рашистов на Харьковщине и под Лиманом, а также их вынужденный уход с правобережья Херсонщины, заставили кремлёвцев усомниться в том, что Герасимов военный гений.

В результате они 11 января назначили Герасимова главнокомандующим оккупационной армией вместо Суровикина, чем совместили в одном лице планировщика и исполнителя. Теперь Герасимов не может сказать, что он разработал гениальный план, а исполнитель – генерал "Му-му" Суровикин его бездарно провалил. Кремль, как барыня у Льва Толстого, говорит Герасимову, если тебе не подходит Суровикин, то утопи это "Му-му", назначь на его место кого хочешь, но результат покажи. У тебя сейчас есть полномочия на всё, но если не будет результата, то с тебя весь спрос. Поэтому Герасимов не имеет права на ошибку.

При этом сами кремлёвцы право на ошибку себе оставляют. Они уверены, что большое наступление, которое по их указанию Герасимов готовит на весну, – это лучший вариант, и что его провал не станет для них катастрофой. Бес искушает кремлёвцев: давайте начнём решающее наступление и если всё получится, то принудим Запад согласиться на создание двух Украин с границей по Днепру. Потом эти две Украины будут воевать между собой за воссоединение, а мы будем как бы ни при чём. Если не получится, то похоронить путина, вывести войска и сесть за стол переговоров никогда не поздно. Это можно сделать и осенью.

Герасимов в этом случае застрелится, не без посторонней помощи, чтобы не ехать в Гаагу. Тем самым отсутствие права на ошибку для него предельно возрастает. Но Герасимов хочет жить, хочет доказать, что он военный гений, и ещё что-то хочет. Поэтому делает логичные вещи для подготовки наступления. Снимает войска с границы с Финляндией, выскребает все сусеки, требует от Кремля дополнительной мобилизации, которая забуксовала из-за морозов, и шлёт в оккупационные войска приказ – бороды сбрить, ходить только в уставной форме, а не в чём удалось раздобыть, телефоны отключить, отнятые у украинцев автомобили передать на баланс армии.

Герасимов пытает придать вверенному ему сброду вид армии, и ставит в Москве на крыше министерства захватов системы ПВО, чтобы продемонстрировать Кремлю и Рамштайнской коалиции решимость. Против его указа о бритье бород выступает Пригожин и убеждает, что с бородами русским воевать привычней и удобней, чем без них. В остальном он согласен с Герасимовым, но оба не знают, как "отжать" у своих вояк автомобили, отобранные ими у украинцев. Вероятно, это пустят на самотёк. Скоро Герасимов столкнётся ещё минимум с одной родовой чертой российской армии, которая на свой лад откорректирует его планы.