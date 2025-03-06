'Дипломатия этого не допускает': Бессмертный подверг критике молодое поколение политиков за 'цветные носки' и другие нарушения протокола. Видео

Новое поколение украинских политиков, к сожалению, еще не совсем знакомо с дипломатическим протоколом. Из-за этого случаются те или иные случаи, которые в мирное время могут показаться курьезными, но сейчас, во время войны, могут привести к кризисным ситуациям. Ибо правила дипломатии "были написаны кровью".

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Об этом в новом выпуске программы OBOZ.UA "Анализ событий" рассказал дипломат, кандидат политических наук, один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный. Он на примерах подверг критике новое поколение украинских политиков.

"Молодое поколение и молодые государства думают – зачем дипломатический протокол? Надевают цветные носки. А чего не поносить, это же тренд. Но дипломатия этого не допускает, как и многое другое протокол не допускает. Потому что дипломатический протокол, его правила написаны кровью – так же, как правила дорожного движения", – отметил дипломат.

Относительно цветных носков – это, очевидно, камешек на огород премьера Канады Джастина Трюдо, политика, которого также относят к новой генерации дипломатии. Правда, по словам Романа Бессмертного, далеко не все политики на Западе считают нужным знать дипломатический протокол.

В первую очередь, это касается американцев.

"Они его принципиально никогда не изучали. И не изучают – начиная с того, как пользоваться инструментами за столом. Они не знают, и если вы сели обедать за стол с американцем, имейте в виду, что он съест вашу хлебную тарелку. Ибо он не знает, с какой стороны хлебная тарелка, а с какой стороны все остальное стоит. Это для американцев обычная практика", – рассказал Роман Бессмертный.

Но это вещи, которые нужно знать любому воспитанному человеку, считает он. А инцидент 28 февраля в Белом доме, когда высшее руководство США спровоцировало скандал, по словам дипломата, вообще нужно "изучать в вузах" как пример, как нельзя себя вести.

"Сюжет из Овального кабинета очень красноречив, его нужно показывать лет 20 во всех вузах, изучающих дипломатический протокол. Это обязательно нужно делать. Эти короткие штаны Ди Джея Вэнса, и так далее. Это недопустимая вещь в протоколе, чтобы задрались штаны так, что видна прическа на ногах. Это вообще стыд во всем мире. Случись это 10 лет назад, его уже на ноль бы помножили", – считает дипломат.

К сожалению, этот "американский тренд" в некоторых моментах присущ и украинцам. Но по другим причинам. Если в американской политике просто много невежд, проблема украинцев в возрасте нашей страны.

"Мы очень молодое, современное государство. И вот вот маленькая проблема", – замечает Роман Бессмертный.

Это касается именно государственности независимой страны, а не ее истории, подчеркивает специалист.

"История Украины огромна. Сравнить с Америкой невозможно. И это они прекрасно знают. Трамп, конечно, не сечет в этом, но в обществе, особенно среди образованных людей, это понимают прекрасно. Но как современное, новое государство, мы очень молоды", – отмечает украинский политик.

Украинская "государственная машина" до сих пор еще не приобрела характер системы, считает он. Тем более что сейчас в стране война, из-за которой "вся внешняя политика сконцентрировалась на одной улице, в одном кабинете".

Из-за этого избежать скандала, случившегося в Овальном кабинете, было просто невозможно.

"Иногда разумное молчание – это лучше, чем просто любой разговор, когда ты не знаешь, что собеседник хочет сказать, что он делает, и когда его нужно еще разгадать", – заметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в вышеупомянутую пятницу, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, поскольку в Белом доме планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. По определению украинского лидера, это соглашение является частью большего соглашения с США о безопасности нашей страны.

Но во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины, президентом США и вице-президентом Венсом по поводу американских переговоров с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Недавно Трамп приказал приостановить военную помощь Украине – это стало следствием этого спора с украинским лидером в Овальном кабинете.

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