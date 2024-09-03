Депутаты Совета обратились в страны G7 с просьбой разрешить бить западным оружием по военным объектам России

Во вторник, 3 сентября, депутаты Верховной Рады Украины обратились к странам G7 с просьбой разрешить бить западным оружием по российским военным объектам. "За" проголосовало 317 народных избранников.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Он надеется, что аргументы украинской стороны были услышаны.

"Россияне продолжают убивать наших граждан. Мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам, чтобы бомбить города", – подчеркнул министр.

Эксперт по международной политике Роман Бессмертный сообщил, что большинство европейских стран, которые передавали Украине оружие, не запрещают применять его для нанесения ударов по территории России. Однако этот вопрос до сих пор не решен исключительно из-за позиции Соединенных Штатов.

"Запрет носит такой устный характер. Более того, как мы помним уже историю, то в отдельных случаях, по отдельным секторам разрешалось, в частности, в районе Харьковского сектора была достигнута договоренность о том, что украинские вооруженные силы могут наносить удар по территории противника ", – объяснил Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Финляндии Александр Стубб высказался за снятие всех ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Эти ограничения абсурдны, ведь Россия ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

– Представитель Франции Николя де Ривьер также не имеет другого способа заставить Россию прекратить войну в Украине, кроме предоставления Киеву военной поддержки. Более того, Украине нужно предоставить право наносить удары по военным целям на территории России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!