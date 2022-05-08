День российского позора, – Гройсман сказал, что РФ будет праздновать 9 мая

8 мая весь цивилизованный мир отмечает День победы над нацизмом, повторяя важное для каждого человека "never again" – "никогда снова". Россия же по прихоти Сталина празднует 9 мая.

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман сказал, что именно должен отмечать РФ в этот день. 9 мая для страны-агрессора навсегда должно стать днем российского позора, считает Гройсман.

Об этом политик отметил в своем видео, опубликованном в Facebook.

"Что именно они празднуют? Более 20 тыс. потерянных жизней своих солдат? Тысячи изнасилованных и убитых невинных украинцев? Более 200 убитых украинских детей? Депортацию ли украинцев в Россию? Когда мир говорит "never again" или "никогда снова", россияне повторяют самые горные" преступления в истории человечества и гордятся этим", - подчеркнул Гройсман.

Видео дня

Украинцам, в отличие от россиян, есть кем и чем действительно гордиться: нашими вооруженными силами, волонтерами, международными партнерами, уверен Гройсман.

"Мы все должны гордиться тем, что Украина уже два с половиной месяца берет россии задницу. Весь мир на стороне добра и только вместе мы доведем дело до конца. Мы должны вместе остановить зло, чтобы оно дальше не расползалось по миру, - сказал Гройсман. - 9 мая наши друзья из европейских стран отмечают День Европы. Для Украины этот день также должен быть праздником европейской солидарности. А для России 9 мая навсегда должно стать днем русского позора"