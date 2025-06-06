Демонстрация жестокой тактики России: в МИД напомнили о намеренном разрушении россиянами Каховской дамбы два года назад. Фото

В пятницу, 6 июня, исполняется год со дня, когда российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что это был сознательный шаг России, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины. В ведомстве подчеркивают, что подрыв дамбы – это не просто следствие боевых действий, а военное преступление, спланированное и совершенное намеренно.

"Эта атака разрушила экосистемы, отравила землю и воду, а также выбросила мины в Черное море. Разрушение дамбы – это военное преступление, и этот акт демонстрирует жестокую тактику России в войне против Украины. Последствия влияют на весь регион, и их восстановление будет длиться годами. Это было ужасное преступление России против людей и природы. Оно требует справедливости", – отметили в МИД.

В результате взрыва десятки населенных пунктов оказались под водой, пострадали более 1,6 миллиона человек, а площадь затопления достигла 600 квадратных километров. Экосистемы были уничтожены, почвы и воды – загрязнены, а мины и другие взрывоопасные предметы попали в реки и даже в Черное море.

Отмечается, что Украина потеряла 14 миллиардов кубических метров пресной воды – объем, которого хватило бы, чтобы обеспечить миллионы людей водой в течение года. Также были нарушены системы водоснабжения на юге Украины, в том числе и во временно оккупированном Крыму.

В Министерстве отмечают, что последствия этого преступления ощущаются до сих пор. Восстановление территорий, очистка от мин, возвращение водных ресурсов – все это требует значительного времени и ресурсов.

Украина призывает международное сообщество не забывать о подрыве Каховской дамбы и добиваться справедливости – чтобы Россия понесла ответственность за это преступление на международном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укргидроэнерго" отказалось от проведения тендера на закупку юридических услуг в отдельном арбитражном деле против России за разрушение Каховской ГЭС. Речь идет о требовании компенсации – Украина ее будет добиваться, однако по другой процедуре.

Напомним: в ночь на 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон. Вследствие экоцида Каховское водохранилище прекратило существование.

Из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции больше всего пострадал левый берег Херсонской области, который сейчас временно оккупирован.

Правительство Украины имеет экспериментальный проект восстановления Каховской ГЭС. Проект будет включать строительство Каховского гидроузла, восстановление Каховской ГЭС и обеспечение устойчивой работы Днепровской ГЭС в период восстановления.

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