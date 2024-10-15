Суд с Россией из-за подрыва Каховской ГЭС откладывается: в "Укргидроэнерго" изменили планы

Государственное "Укргидроенерго" отказалось от проведения тендера на закупку юридических услуг в арбитражном деле против России. Речь идет о требовании компенсации за разрушение Каховской ГЭС. Украина будет ее добиваться, однако по иной процедуре.

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Об этом сообщили в "Укргидроэнерго". "Укргидроэнерго" приняло решение отменить ранее объявленный тендер на юридические услуги по арбитражному делу по разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы "обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины". Это означает, что РФ все равно понесет ответственность, но для определения наилучшего варианта судебной процедуры "Укргидроэнерго" нужно провести консультации с правительством.

"Компания остается преданной делу получения полной компенсации за весь ущерб, нанесенный войной, включающий не только разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим активам компании. Мы продолжим тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами", – заявили в компании.

В июне-2024 "Укргидроэнерго" инициировало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для компенсации ущерба, нанесенного разрушением ГЭС. Тогда в компании отмечали, что считают обращение в международный арбитраж наиболее перспективным путем компенсации потерь от теракта на Каховский ГЭС.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял о намерении подать иск к России на 2,5 млрд евро. Указанная сумма – ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также он отмечал, что Украина намерена восстановить Каховское водохранилище, ведь страна потеряла 35% пресной воды, это самое большое водохранилище в каскаде Днепра. Без этого объекта невозможно обеспечить водой четыре области и Крым.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине объявили подозрение генералу армии РФ, приказавшему подорвать Каховскую ГЭС. Речь идет о командующем группировкой войск "Днепр" ВС РФ Олеге Макаревиче.

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