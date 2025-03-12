ГБР пришло с обысками к экс-руководителю Службы безопасности Порошенко: что известно

Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю службы безопасности пятого президента Украины Петра Порошенко – Юрию Федорову.

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Об обысках сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Сегодня с неожиданными обысками ГБР пришло домой к бывшему руководителю службы безопасности президента Юрию Федорову, его бывшему заместителю и другим", – заявили в "ЕС".

Там отметили, что обыски проводятся с нарушением закона, поскольку у ГБР нет "предусмотренной законом санкции суда".

"Неизвестно, что именно через шесть лет хотят найти дома у Федорова и его бывших сотрудников. Но на них прямо сейчас оказывают давление с целью выбить "хоть какие-то показания на Порошенко", – отметили в заявлении партии.

В "Евросолидарности" отметили, что ситуация очень похожа на "зачистку политического поля в преддверии прекращения огня и возможных выборов".

"Это следующий этап задействования силовых структур в политических преследованиях после ряда организованных провокаций против лидера оппозиционной партии – попытки помешать его парламентской деятельности путем выдворения из зала заседаний, препятствования международной деятельности, внедрения Зеленским незаконных санкций с использованием СНБО, которая на самом деле должна заниматься обороной страны, реанимации и активизации так называемого угольного дела", – подчеркнули в заявлении.