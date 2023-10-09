"Даже не думайте об этом": Кулеба назвал условие переговоров с РФ и исключил возможность территориальных уступок

Киев не будет разговаривать с Москвой до тех пор, пока войска Российской Федерации не будут выведены со всех территорий Украины. Это станет сигналом, что Кремль готов к реальному диалогу.

Иностранным политикам не стоит предлагать Украине уступить свои территории стране-агрессору. Тему переговоров с РФ прокомментировал в интервью Forbes министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Пока украинский пограничник не вернется на последний пограничный пункт на востоке Украины или на острове Тузла (на нем стоят опоры Керченского моста. – Ред.), мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки – даже не думайте об этом", – сказал Кулеба.

Видео дня

Он добавил: если кто-то решится говорить с ним о таком, у них произойдет "неприятный разговор".

Кулеба заявил, что для него реальный вывод российских войск с нашей территории будет сигнализировать, что агрессор настроился на диалог.

"Но это не означает автоматического согласия Украины на переговоры. Слишком часто Россия обманывала нас, европейцев, американцев, чтобы ей можно было поверить с первого слова или шага", – подчеркнул глава МИД.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украине необходимо больше вооружений, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем мощнее будет позиция Киева за столом переговоров.

– Госсек США Энтони Блинкен заявлял, что в случае проявления интереса со стороны президента РФ Владимира Путина Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!