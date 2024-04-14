Совсем недавно в последних своих публикациях высказал предложение, в котором отметил, что " Возможно, президенту Украины необходимо было бы как можно быстрее пригласить Дональда Трампа в Украину, чтобы он убедился, что Украина и украинцы не являются врагами ни Соединенным Штатам, ни американскому народу, а являются жертвами подлой агрессии путина. Президент США Джо Байден не испугался российской агрессии и был в Украине вместе с украинским народом в самый тяжелый период путинской агрессии, возможно и кандидат в президенты США Дональд Трамп не испугается и приедет в Украину и увидит воочию к чему может привести бездействие американских властей в борьбе с агрессором ради справедливого мира."

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Мені приємно, що невдовзі президент Зеленський передав публічно запрошення Дональду Трампу відвідати Україну.

І не має абсолютно ніякого значення чиєю порадою скористався український президент. Важливо, що він дослухається до порад українців. Той факт, що Дональд Трамп відмовився відвідати Україну ще є одним важливим фактором, що для нього важлива тільки та інформація про Україну, яку йому надають його помічники. І невідомо де беруть цю інформацію помічники і наскільки вона є об’єктивною і справедливою.

Але факт залишається фактом. Майбутній кандидат у президенти США продовжує перебувати в атмосфері недостовірної, а мабуть і шкідливої інформації про Україну, про український народ, про визвольну війну яку українці ведуть вже третій рік.

Виходячи із тих пропозицій, які Дональд Трамп публічно озвучує щодо розв’язання питання війни в Україні, можна припустити, що він знаходиться під впливом інформації, яку створють для нього спецслужби путіна і кремлівська агентура, яка повністю спотворила причини агресивної війни, яку веде путін з Україною і це в значній мірі впливає на її перебіг. Дональд Трамп жорстко контролює республіканську частину Конгреса і особливо його спікера Джонсона, який, хоч і читає Біблію, постійно виглядає невпевненим, несамостійним, повністю підлеглим Дональду Трампу. Політичні амбіції Дональда Трампа мають для нього більше значення, ніж сотні тисяч убитих в Україні, зруйновані десятки великих міст і сотні інших населених пунктів, мільйони українських біженців, які рятуючи своїх дітей, розʼїхалися по усьому світу.

Дональд Трамп, або не розуміє, або знаходиться під впливом недостовірної інформації, але нинішня ситуація в Україні багато у чому нагадує передвоєнний час, коли бездіяльність провідних країн світу, в тому числі і США, призвела до Другої світової війни, в якій загинуло біля 150 мільйонів людей. Зараз ситуація є ще більш загрозливою, оскільки путін в будь - який час може застосувати ядерну зброю і світ охопить глобальна ядерна катастрофа, яка знищить усе живе на планеті.

Дональд Трамп, ще навіть не кандидат в президенти США, безпідставно повністю контролює Конгрес США і діючи в інтересах новітнього фюрера путіна, блокує допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. На нього не діють будь-які аргументи, авторитетних політиків чи державних діячів, хоч США, хоч будь-якої іншої країни.

Будь-які подальші дії щоб змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні, напевне, не будуть мати жодного ефекту. Вплив путіна на волевиявлення Дональда Трампа настільки високий, що він не дасть можливості Конгресу розблокувати допомогу Україні.

Дональд Трамп вже публічно висловив своє бачення закінчення війни в Україні, але ця його пропозиція не може бути прийнятною для українського народу. Тобто, Дональд Трамп не може не розуміти, що те що пропонує путін, а він його повторює, це лише відтерміновує глобальну війну. Зараз під загрозою не тільки незалежність України, а взагалі факт існування багатомільйонного народу у центрі Європи, який путін збирається знищити, і про що публічно робив заяви. Чи усвідомлює американський народ, яка страшна біда підкрадається і до Америки. Невже американцям кортить згоріти у полум’ї термоядерної війни. Чому американці спокійно ставляться до того, що значна частина Європи вже палає - війна йде повним ходом,

В період Другої світової війни американці втратили біля 420 тисяч своїх синів, братів, чоловіків; у в’єтнамській війні втрати американців були біля 60 тисяч убитими і більше 300 тисяч поранених. А вже зараз за більше ніж два роки війни в Україні російські загарбники втратили більше 450 тисяч солдат.

З обох боків у бойових діях на фронті більше 1200 км, приймають участь більше 1 мільйона солдатів, десятки тисяч бронетехніки, сотні літаків і десятки тисяч артилерійських систем усіх калібрів. Путін може найближчим часом оголосити мобілізацію і залучити до війни не один мільйон військовослужбовців. Якщо ця варварська орда прорве український кордон вона вступить у реальну війну з НАТО і тоді війна і її трагічні наслідки прийдуть у кожну американську сім’ю.

Путін підступний ворог усьому цивілізованому світу і перш за все - США.

Саме тому, хоробрі українці поки тримають східні кордони НАТО. Десятки тисяч українців ціною свого життя боронять європейський континент від російської агресії і східні кордони НАТО від прямого бойового зіткнення з путінською ордою. Але можливості українців вже на межі.

Відсутність допомоги США може призвести до катастрофи. Американський народ можливо про це все не знає і не має об’єктивної і правдивої інформації. Вже третій рік десятки мільйонів українців кожний день знаходяться під ракетно-бомбовими ударами, знищується усе - люди, інфраструктура, житло, природнє середовище.

Американці повинні це все побачити і зрозуміти, що війна дуже швидко може прийти і в їх родини.

США - це демократична країна, в якій забезпечуються права і свободи людини і громадянина. Американська демократія побудована таким чином, що будь-яка посадова особа є підзвітною своїм виборцям. Саме тому, Дональд Трамп може продовжувати зневажати усі звернення і прохання американської влади і світових лідерів, але ігнорувати, а тим більше зневажати американських виборців Дональд Трамп не зможе. Це буде для нього катастрофа. Але своєю відданістю путіну він наближає світ до прірви, і це американці повинні знати, а потім робити висновки.

Свого часу, в період колосальної міжнародної напруженості, розумні люди, як в США так і в СРСР придумали прекрасний канал спілкування між народами США і СРСР шляхом проведення декількох потужних телемостів між американськими і радянськими містами. Це був колосальний прорив у спілкуванні між людьми. І, зокрема, американці з’ясували, не тільки що в "СРСР не було сексу", а й те що ми багато у чому були однаковими.

І в Україні, і в США та інших країнах є велика кількість талановитих молодих людей, яким ще довго жити на цій планеті. І було б абсолютно своєчасно і необхідно організувати телеміст між Україною і США, не між державними чиновниками, політиками чи урядовцями, а простими людьми як в США так і Україні.

Головна мета цього марафону повинна бути - зближення наших народів. Ми повинні краще один одного знати, нашу історію, культуру і багато іншого, що є важливим для наших народів. Американський народ повинен відкрити для себе Україну - велику, потужну, красиву. Країну, яка дала світу багатьох видатних людей, якими пишаються, в тому числі і в США, країна, виходці з якої створили найбільш значні досягнення в науці і техніці, країна, яка є найбільшою за територією у Європі і яка має тисячолітню історію. Багато американців не те що не знають, а навіть не підозрюють, що є багато людей, якими американці пишаються і які є їх гордістю, але які за походженням є українці.

Американцям треба відкрити усі наші історичні, технічні , наукові і культурні надбання.

Американці навіть не підозрюють, що переважна кількість найбільш потужних міжконтинентальних балістичних ракет була розташована на території України, їх сумарний залп міг знищити не тільки Нью-Йорк чи Лос Анджелес чи Чікаго, а багаторазово усе на планеті, і що підлітний час до США був приблизно 35 хвилин.

Але Україна добровільно позбулася третього за потужністю ядерного арсеналу і тепер на території України немає зброї, яка могла загрожувати життю в США. Але американці не тільки цього не знають, вони навіть не здогадуються, що ця уся потужна ядерна зброя була результатом праці українських вчених і що ці страшні міжконтинентальні ядерні ракети були виготовлені теж в Україні, як і найбільший у світі літак АН 225 "Мрія", який путінські варвари знищили під Києвом.

Американці далеко не усі знають, що Україна повірили гарантіям безпеки ,в тому числі і США та добровільно відмовилась не тільки від ядерної зброї, але й стратегічної авіації.

А тепер Дональд Трамп блокує допомогу Україні, в той час коли на Україну здійснено агресію.

Все це переважна більшість американців не знає, як і не знає того, що основним видом американських статегічних ядерних сил є балістична ракета для запуску з підводних човнів "Трайдент ЇЇ (Trident ЇЇ), яка в перекладі на українську мову має назву "Тризуб", тобто це назва малого державного герба України, який має тисячолітню історію ще з часів Київської Русі, що є підтвердженням того, що одним із розробників цієї потужної балістичної ракети є українець.

Це і як багато чого іншого повині знати американці.

Хочеться сподіватись, що цю ідею підхоплять талановиті українці і американці, яким не байдуже майбутнє нашої планети і представники великого бізнесу без яких реалізувати цю ідею неможливо.

Головне, щоб це було здійснено без участі державних структур і політиків, як в Україні так і в США. І без будь -кого впливу на виборчий процес у США.

Для нас українців немає значення хто буде президентом США - це право американських виборців. Для нас важливо, щоб не президент США був другом України, а американський народ став щирим другом українського народу.

Телеміст між Україною і США відкриє американцям Україну, переважна більшість з них є щирими людьми, які усе своє життя живуть за Божими заповідями і незважаючи на релігіозний плюралізм, усі вони є справедливими і завжди щиро співчувають і допомагають тим людям і народам, які потребують співчуття і допомоги.

Не потрібно ілюзій - Дональд Трамп, як діяв так і буде діяти в інтересах путіна, але все може змінити американський народ.