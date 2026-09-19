Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи: на что будут потрачены средства

Дания передаст Украине внеочередной, 31-й, пакет военной помощи. Его стоимость составляет около 275 млн долларов.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Потратить эти средства планируют на укрепление ПВО Украины в осенне-зимний период.

Что известно

"Дания передает внеочередной, 31-й, пакет военной помощи Украине стоимостью около 275 млн долл. США. Эти средства будут направлены на укрепление потенциала ПВО Украины в критический осенне-зимний период", – говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил датского коллегу Йеппе Брууса за выполнение договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора ранее на этой неделе.

Дания с начала полномасштабного российского вторжения остается одним из лидеров в оказании военной помощи Украине и последовательно развивает новые эффективные форматы сотрудничества.

Хмара поблагодарил правительство Дании за помощь и поддержку Украины.

"Благодарим правительство и парламент Дании за принципиальную позицию и поддержку Украины, в частности на фоне российских гибридных атак и провокаций против наших союзников. Вместе мы сильнее!", – сообщили в Министерстве обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что большинство депутатов Эстонии внесли в свой парламент проект заявления под названием "За победу Украины и обеспечение безопасности в Европе". Помимо политических лозунгов и призывов в адрес европейских политиков усилить помощь Украине, заявление содержит один фактический пункт – Эстония обязуется ежегодно выделять Украине военную и финансовую помощь в размере 0,25% ВВП страны.

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