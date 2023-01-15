Данилов рассказал, когда Россия начала уничтожать украинскую государственность. Видео

Россия начала процесс уничтожения украинской государственности еще в 2004 году, когда пророссийские силы в Верховной Раде продвинули изменения в Конституцию Украины, ограничившие полномочия президента. Это было сделано в то время, когда на Майдане украинский народ выступал против вмешательства России в украинские выборы.

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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью программе "Міст" с Алексеем Бобровниковым. Он отметил, что Украина должна вернуться к Конституции 1996 года, ликвидировав существующую безответственность депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда в 2004 году происходила предвыборная кампания, мало кто понимал, насколько большой вред принесла нам тогда Российская Федерация. Потому что в 2004 году начался распад системы управления нашего государства. Они вмешались в святое – в нашу Конституцию", – напомнил Алексей Данилов, имея ввиду так называемую "Конституционную реформу" 2004 года.

Секретарь СНБО убежден, что это произошло при вмешательстве России.

"Я напомню, что в 1996 году, когда была принята Конституция, ей дали оценку, что она была одной из самых современных и высококачественных Конституций. Но в 2004 году люди, не имевшие на это никакого права, вмешались в Конституцию и изменили ее, не поставив в известность общество, которое стояло на Майдане и боролось за свое право избирать президента через прямое голосование, а не через вмешательство Российской Федерации", – рассказал Данилов.

По мнению Данилова, пока в Украине не вернут Конституцию до образца 1996 года, у страны будет большая проблема разбалансированности ветвей власти.

"Согласно нашей нынешней Конституции существует определенная безответственность. Это так случилось, что сегодня у нас есть президент, есть политическая партия, которая имеет большинство, и поэтому есть понятный процесс – потому что у президента есть разум так делать. Но я слабо себе представляю, что было бы, если бы у нас был та раздор, которая существовал раньше, когда президента избирает весь народ, а полномочий у него почти нет, потому что все полномочия у ни за что не отвечающих депутатов", – пояснил Алексей Данилов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению Алексея Данилова, война, которую Украина ведет против страны-агрессора России, – это не только противостояние двух стран. Это война за следующие 50 лет развития цивилизации на всем земном шаре.

Также можно вспомнить, как еще в 2014 году Алексей Данилов говорил, что война в Украине закончится развалом России.

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