Данилов – о контрнаступлении ВСУ: все будет решаться в последний момент

Силы обороны Украины в вопросе реализации контрнаступления будут действовать неожиданно, конкретные боевые задачи и направления атак будут решаться в последний момент. Поэтому все предположения о любых планах наших военных сейчас не имеют под собой никакой основы.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Алексей Данилов. В эфире национального телемарафона он прокомментировал новости о задержании в США подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона, среди прочего касавшихся поддержки ВСУ.

Напомним, что американские правоохранительные органы официально предъявили обвинение по делу об утечке документов 21-летнему военнослужащему Нацгвардии ВВС США Джеку Тейшейре. При этом в СНБО говорят, что он не мог опубликовать в сети качество конкретных данных о будущих действиях украинской армии.

Данилов убеждает, что Силы обороны имеют не один и даже четыре варианта развития событий на фронте. По его словам, расчеты зависят от множества факторов и мелких деталей, которые военные оценивают и учитывают каждый день.

"Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе контрнаступления, не имеют под собой никакого основания. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – пояснил секретарь СНБО.

Кроме этого, он отметил, что граждане должны понимать, что в Украине, ведущей многолетнюю борьбу с российской агрессией, не могут разговоры сводиться только к ожидаемому контрнаступлению. Он напомнил, что украинцы должны освободить все территории своего государства до границ 1991 года.

"До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь не может идти об окончании войны", – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о "тумане войны" на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Также военный эксперт указал на вероятные сроки его начала, добавив, что на атакующие возможности влияет погода.

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