Прочность автомобиля и его способность сберечь жизни пассажиров определяют с помощью crush-тестов. Машину направляют на алюминиевый куб, чтобы убедиться, что зоны деформации обходят манекены в салоне. А значит реальные люди получают шанс выжить в настоящей аварии…

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Война является критическим crush-тестом системы публичного управления. Несмотря на колоссальное сопротивление, мы должны противостоять врагу, выполнять социальные обязательства и сохранять доверие международных партнеров. Любой пробел провоцирует зоны управленческой деформации.

К счастью, война не повлияла критично на устойчивость и способность системы. И проявила фундаментальную прочность, адаптировалась к рискам и настроилась на достижение результата. В первую очередь, это происходит за счет самоотверженности и профессионализма публичных служащих. Однако стартового потенциала уже мало, чтобы и в дальнейшем противостоять рискам.

Одна из угроз – физическое и психологическое истощение публичных служащих. Они – обычные люди, которые тоже выгорают и теряют мотивацию. Но, в отличие от других граждан, работники государственных и муниципальных институций имеют более высокий уровень ответственности и больше ограничений. Следовательно, они могут иметь соблазн искать более спокойную работу. Безусловно, потеря опытных служащих ослабляет институциональную мощь государства.

Для системы публичного управления ощутимы политические риски. Уныние и апатия расшатывают гражданское равновесие и уверенность людей в своем государстве. Эти вызовы актуальны прежде всего на оккупированных и прифронтовых территориях, учитывая усложненную там коммуникацию с гражданами.

Большая ошибка – недооценивать негативное влияние врага на настроения в наших громадах. Он просчитывает приемлемые для себя сценарии прекращения или приостановки войны. Там готовы к роли "успешного оккупанта", способного удовлетворить идеологические потребности украинцев. Их цель – уничтожить в наших людей веру в собственное государство, насаживая восприятие оккупационного. Будем откровенны, враг достиг определенных результатов в Мелитополе, Бердянске, Приморске, других временно оккупированных громадах.

Эти риски ощутимее на территориях, захваченных 10 лет назад. Меня больно зацепили размышления Артура Пройдакова, признанного лучшим учителем Украины. В 2014-м он уехал из Луганщины и сегодня преподает украинский в киевской школе. После Победы Артур планирует вернуться и снова учить луганских детей украинскому языку. Но уже как иностранному...

Удастся ли захватчику реализовать худшие для нас сценарии… Все зависит от нашей управленческой слаженности и способности к гражданскому диалогу. Мы защитим собственную государственность, если реализуем более эффективную, чем у врага, систему организации власти и сохраним общественное понимание. Вижу на этом пути ряд ключевых факторов.

Обществу важно осознать, что большинство украинских публичных служащих обеспечивает управленческую способность страны. Поэтому не стоит всех их за глаза презирать чужим понятием "чиновник".

Важной задачей является приближение ценностей публичной службы к людям, в частности повышение ее привлекательности в глазах квалифицированных специалистов из других сфер. Для этого мы создали инновационный HR-инструмент – reserve.nads.gov.ua. Туда подали резюме более трех тысяч украинцев, готовых стать публичными служащими и восстанавливать страну.

Рассматриваем Резерв обновления как маркер доверия граждан к государству и как личный политический выбор в пользу Украины. Среди зарегистрированных – действующие госслужащие, директора школ, музеев и больниц, руководители государственных и коммунальных предприятий. Есть немало студентов, для которых участие в Резерве – возможность почувствовать причастность к собственной стране.

Война обострила запрос людей на справедливость и добродетель. Каждый может выявить в себе эти ценности, заявить о них и присоединиться к команде перемен. Так мы активируем общественное взаимодействие и интегрируем гражданские инициативы в государственные институты.

Важным направлением нашей институциональной устойчивости является актуализация добропорядочности как принципа публичной службы. Для нас это – HR-инструмент и один из маркеров измерения компетентности.

Отдельный фактор – усиление системы профессионального образования публичных служащих. Мы продвигаем на государственной службе принцип непрерывного обучения. Оттачиваем профессиональную квалификацию и настраиваем психологическую выносливость. В 2024 году в Высшей школе публичного управления повысили квалификацию 29 600 государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Уверена, что квалификацию специалистов определяют и психологические аспекты. Общество ожидает от государственных служащих действий, направляющих страну к Победе. Это – не о должностях и деньгах, а об ответственности и лидерстве. Об умении найти "зерна". В наших условиях "зерна" это способность менять себя, свою громаду и государство.

Персонализированное лидерство публичных служащих становится важным фактором устойчивости страны. Это трансформирует государственную службу в глазах людей в опору гражданского общества. Я верю, что украинская государственность и наша публичная служба выдержат военный сrush-тест. Мы сохраним устойчивость и усилим управленческую мощь. Мы не дадим врагу шансов стать "успешным оккупантом" на нашей земле. И – просто оккупантом.