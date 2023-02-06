Чтобы уже в этом году начались переговоры о вступлении в ЕС: Порошенко призвал Раду изменить закон о КСУ

Петр Порошенко с трибуны парламента призвал Верховную Раду внести изменения в закон о Конституционном Суде и привести его в соответствие с европейскими стандартами. Порошенко напомнил, что законопроект "Европейской Солидарности" отвечал всем требованиям, однако Верховная Рада поддержала вариант, отдаляющий евроинтеграцию Украины.

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Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления в ВР (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Только что завершился исторический Саммит Украина – ЕС. Это был первый Саммит во время широкомасштабной военной агрессии и первый Саммит после того, как Украина приобрела статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. Именно поэтому так важно для нас обеспечить прогресс в нашей интеграции. Обеспечить, чтобы уже в этом году начались переговоры о вступлении", – подчеркнул Порошенко.

"Одним из главных вопросов является формирование независимой судебной системы и независимого Конституционного Суда. Мы должны были проголосовать законопроект "Европейской Солидарности", полностью согласованный с европейскими партнерами. Вместо этого проголосовали другой закон, который оттолкнул евроинтеграцию", – констатирует пятый Президент.

"Сейчас мы требуем поставить в Повестку дня закон о Конституционном Суде и проголосовать его в редакции, соответствующей рекомендациям Венецианской комиссии, и Европейской Комиссии. Желательно это было бы сделать в Саммит", – отметил Порошенко.

Он также напомнил, что 90% украинцев поддерживают членство нашего государства в Европейском Союзе.

Петр Порошенко также призвал имплементировать закон о переименовании РСЦ в Украине. "рпц – это "пятая колонна". Принято решение Конституционного Суда Украины об использовании названия русской православной церкви. Мы должны немедленно имплементировать эту норму", – подчеркнул пятый Президент.