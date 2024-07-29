Открытое письмо Тимоти Снайдера

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Перевод Игоря Айзенберга.

Украинцы спрашивают меня, что означает для их страны решение президента Джо Байдена отказаться от выдвижения своей кандидатуры и то, что вице-президент Камала Гаррис теперь вероятная кандидатка от демократической партии.

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Я думаю, що це означає тільки позитивні зміни.

Адміністрація Байдена тепер має більше часу для України. До минулої неділі Джо Байден мав дві роботи: президента й кандидата у президенти. Тепер у нього лише одна робота: бути президентом. Це означає більше часу для політики, включно із зовнішньою політикою. Люди з його команди, які працюють над питаннями України, зможуть легше привернути його увагу. Крім того, президент Байден тепер буде думати про свою спадщину. Він знає, що все, шо він хоче асоціювати зі своїм ім’ям, повинно бути сформульовано та реалізовано в найближчі шість місяців.

Хоча неможливо бути впевненим, але я б припустив, що Україна буде такою ж центральною для президентства Гарріс, як і для президентства Байдена. З ряду питань зовнішньої політики, включаючи Україну, адміністрація Байдена почала з традиційних, але застарілих припущень, але потім швидко наздоганяла. Я не думаю, що це буде так само для Гарріс, частково тому, що адміністрація Байдена вже наздогнала (подолавши застарілі припущення). Команда віце-президентки з питань зовнішньої політики, можливо, буде більш рішучою щодо України, ніж команда Байдена. Віце-президентка Гарріс зробила акцент на поїздці до Женеви на саміт миру для України, коли стало зрозуміло, що президент Байден не зможе взяти у ньому участь. Але при цьому заради справедливості треба зазначити, що президент Байден відвідав Київ!

Все це, однак, набагато менш важливо, ніж головне питання, а саме перемога над Дональдом Трампом.

У Гарріс більше шансів на це, ніж у Джо Байдена. Якщо ви знаходитеся в українських соціальних мережах, ви стикаєтеся з російськими ботами та тролями, які говорять, що Гарріс непопулярна в Америці і не може виграти. У Сполучених Штатах російські боти та тролі поширюють расизм і женоненависництво. Російська (пропагандистська) демобілізація (суспільства) переслідує одну й ту саму мету: придушити будь-яку надію на щось добре в обох країнах.

Ось основні факти. Лише через кілька днів після початку своєї кампанії, Гарріс має зараз рівні шанси з Трампом, тоді як Байден відставав на кілька пунктів. Її кампанія є енергійною та ефективною. Вона мобілізувала кілька груп виборців, які могли б залишитися байдужими. Трамп явно її боїться (як і російські пропагандисти, які підтримують Трампа).

Я розумію, що є республіканці, які стверджують, що у Трампа буде хороша політика щодо України, включаючи людей, чиї погляди на зовнішню політику я поважаю. З повагою, але я вважаю тим не менше, що при цьому бажане видається за дійсне (Примітка перекладача: вочевидь, мова йде в першу чергу про статтю колишнього держсекретаря Помпео в Уолл Стріт Джорнал). В деяких випадках українці також думають бажаними категоріями, плутаючи продуману пропозицію республіканця з його власними поглядами з точкою зору Трампа, або з його ймовірними майбутніми діями. Тож дозвольте пояснити, чому я вважаю, що друга адміністрація Трампа буде катастрофою для обох країн.

У термінах України, Трамп - це фігура типу Януковича, людина, яка видає себе за олігарха, підтримувана реальними олігархами та кремлем. На відміну від Януковича, він особисто харизматичний і політично талановитий. Суть порядку денного Трампа полягає в трансформації американського політичного устрою. Незалежно від того, чи досягне він успіху, спроба зміни системи влади виведе Сполучені Штати з міжнародної арени на невизначений період. Зовнішня політика за адміністрації Трампа полягатиме в тому, щоб дозволити Росії та Китаю робити те, що вони хочуть.

Коли ми думаємо про те, яке значення Сполучені Штати мають для України, варто також розглянути, яку роль американські українці будуть грати в цих виборах.

З огляду на специфічну американську виборчу систему, певні штати мають більше значення, ніж інші. Американські українці складають 1% населення Пенсільванії та 0.5% населення Мічигану. Якщо Трамп виграє у цих двох штатах, він виграє загальні вибори. Якщо Гарріс виграє у цих двох штатах, вона виграє загальні вибори.

У Мічигані кількість американських українців перевищує маржу перемоги Трампа в штаті у 2016 році. У Пенсільванії кількість американських українців перевищує маржу перемоги Трампа в штаті у 2016 році, а також маржу перемоги Байдена в 2020 році.

Іншими словами, голоси американських українців можуть вирішити, чи продовжить Україна існувати.