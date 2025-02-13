'Что такое Суджа?' Эксперт оценил идею Зеленского по обмену территориями с Россией

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится с предложением президента Украины Владимира Зеленского по обмену территориями. Для россиян эта инициатива мертва, поскольку они не будут отказываться от своих "достижений" в Украине, например, от сухопутного коридора в Крым.

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Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". РФ уже считает "своими" регионами Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области вместе с неоккупированными территориями, так же, как и Курскую область.

"Второй момент, Курщина Курщиной, но многие мои друзья и коллеги военные считают, что одной из ключевых целей этой войны, то есть программа "минимум" россиян, была создать сухопутный коридор в Крым. Они смогли эту задачу выполнить за первые дни войны. Там самые мощные укрепления их стоят. А что такое Курщина? То есть наша Херсонщина и Запорожье имеют для них стратегическое значение. А что такое Суджа? Как Песков сказал, если украинцы не хотят, я так понимаю он имел в виду не только, опять же, Курщину, а и наш Херсон, наше Запорожье, что, если украинцы не уйдут сами из "русской земли", то российская армия их выживет. Вот вам и ответ Путина на это все", – отметил Лакийчук.

По мнению эксперта, Киев попросит взамен у РФ все захваченные оккупантами территории, включая Крым.

"Президент Зеленский правильный месседж проводит, когда говорит, что нам все наши земли, вся наша территория, все наши населенные пункты, все города и села, где живут украинцы, они одинаково важны и нет среди них приоритетных или не приоритетных участков. Если президент после этого говорит, что мы будем делать выбор, это сложный выбор, пусть он его делает", – сказал он.

По его убеждению, эта инициатива Зеленского с точки зрения Кремля приблизительно такая, как инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по размещению в Украине европейских миротворческих сил.

"Путин говорит, что начинает войну для того, чтобы выгнать НАТО из Восточной Европы, не пустить НАТО в Украину. В то же время Макрон или европейцы говорят: а давайте мы разместим наши европейские миротворческие силы в Украине. Все логично, но только не с точки зрения Москвы. Это мертвая инициатива", – считает эксперт.

Лакийчук добавил, что в последнее время многие месседжи Зеленского направлены на западных партнеров, в первую очередь, на США. Он пытается дать американцам максимально в руки карты, реальные или волшебные, для ведения возможных переговоров. Но эти посылы для украинского общества неприемлемы. В то же время, среди военных нет вообще единого мнения относительно Курской операции.

"Одни считают, что это была большая ошибка командования распилить силы наши, когда нужно было сконцентрировать на направлениях основных ударов россиян на Донбассе. Другие говорят, к слову, я тоже скорее к этой точке зрения склоняюсь, что задача оттянуть резервы противника, сковать его боем на том участке, где он не ожидал, это более выигрышная стратегия, чем бросать силы туда, где враг как раз их ожидает. Поэтому с военной точки зрения, с точки зрения военачальников, военных стратегов, задача Курской операции на самом деле не захватить какие-то территории на Курщине, а именно оттянуть вражеские силы от наших земель на Донбассе, Харьковщине, в том числе, и эта задача выполнена", – считает эксперт.

В то же время, политики считают, что Курская операция может стать разменной монетой в переговорах, однако, по мнению Лакийчука, это не лучший вариант.

"Потому что здесь совсем два разных способа ведения боевых действий. Задача определяет способы ведения боевых действия. Если задача сковать противника, оттянуть его силы, это маневренная война. Здесь ты владеешь инициативой, отдаешь населенный пункт, забираешь населенный пункт, уничтожаешь врага в населенном пункте, в той или иной посадке. А когда задача смещается с причинения ущерба противнику к удержанию этой территории, для того же обмена, например, то маневренная война на этом заканчивается. Надо стоять, держать рубежи, и здесь совсем другая стратегия и тактика, и она может быть проигрышной", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в случае переговоров планирует обменять контролируемую ею территорию Курской области РФ на часть своей территории. Пока неизвестно, какую часть оккупированной Россией земли Киев попросит взамен.

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