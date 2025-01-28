Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что главная мировая политика творится в Соединенных Штатах.

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С того момента, как 47-й президент США Дональд Трамп официально занял Овальный кабинет начали происходить такие события, которые могут изменить мир. Дональд Трамп начал бескомпромиссно и очень радикально реализовывать свои полномочия президента мирового государства.

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Для нас, українців, надзвичайно важливим є той факт, що війна в Україні з кожним днем набуває все більшої ваги у планах і діях президента Дональда Трампа. А його заклики до путіна щодо припинення війни стають все більш радикальними. Що може свідчити про те, що Дональд Трамп в повній мірі усвідомив увесь трагізм, який відбувається, з вини путіна, у центрі Європи і масштаби тієї загрози для людства, які створила агресія росії проти України. Підготовка до зустрічі між Дональдом Трампом і путіним є зараз у пріоритеті.

Разом з тим, для України надзвичайно важливим є не тільки забезпечити справедливе завершення цієї війни, але й потужні гарантії безпеки. Можливо найкращими гарантіями безпеки для України, крім повноправного членства у НАТО, було б створення стійкої моделі довгострокової оборонної співпраці та забезпечення тривалого інтересу у США до суверенітету та незалежності України. Американський народ і американська влада повинні зрозуміти, що забезпечення незалежності України є важливим елементом національної безпеки Сполучених Штатів.

Як створити таку стійку модель довгострокової співпраці між Україною і США в довгостроковій перспективі, вже після завершення війни йдеться в аналітичному матеріалі The Washington Post "Америка повинна продовжувати озброювати Україну — без доларів платників податків США. Настав час перетворити Київ із отримувача допомоги на оборонного споживача.", авторами якого є Джек Кін і Марк А. Тіссен (Джек Кін, генерал у відставці, є головою Інституту вивчення війни та був заступником начальника штабу армії США. Марк А. Тіссен є оглядачем Post і старшим науковим співробітником American Enterprise Institute.).

"Готуючись до переговорів про припинення війни в Україні, президент Дональд Трамп каже, що продовжуватиме надсилати зброю США до Києва. "Я хочу досягти згоди, і єдиний спосіб досягти згоди — це не кидати Україну", — сказав він журналу Time в інтерв’ю "Людина року" наприкінці листопада. Він правий. Щоб забезпечити міцний мир, ми повинні продовжувати озброювати Україну, але не вимагати від платників податків США оплатити рахунок. Настав час для справедливого та міцного миру, і Трамп має рацію, прагнучи припинити бойові дії. Він також розуміє, хто непримиренна сторона. Як він сказав у перший день свого повернення в Овальному кабінеті, президент України Володимир Зеленський "хоче укласти угоду. Я не знаю, чи знає [Володимир] Путін. Він міг і не робити. … Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоди. Я думаю, що Росія буде у великій біді". Але незалежно від того, що станеться за столом переговорів, Сполученим Штатам потрібно буде забезпечувати Україну зброєю ще багато років. Якщо Путін чинить опір мирним зусиллям Трампа, президент пообіцяв збільшити військову підтримку США для України, щоб змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. А після досягнення миру Києву знадобиться зброя США, щоб утримати Росію від відновлення бойових дій, коли Трамп піде з посади. Трамп може доставити цю зброю, не обтяжуючи платників податків США.

Відколи повномасштабне вторгнення Росії почалося майже три роки тому, американський народ надав Україні близько 183 мільярдів доларів допомоги. Ця допомога не була благодійністю. Перешкодити Путіну підкорити Україну було і залишається в життєво важливих інтересах національної безпеки Сполучених Штатів. І більша частина коштів військової допомоги була витрачена прямо тут, удома — на відновлення нашої небезпечно атрофованої оборонно-промислової бази, створення хороших робочих місць у виробництві та модернізацію нашої армії, оскільки ми надсилаємо Україні старішу зброю та замінюємо наші запаси більш вдосконаленими версіями.

Але платники податків США не можуть і не повинні нескінченно субсидувати оборону України. Настав час перетворити Україну з одержувача допомоги на споживача оборонної техніки — так само, як і багатьох інших друзів і союзників США в Європі, Азії та на Близькому Сході, які купують військову техніку США. Це єдиний стійкий спосіб побудувати тривалу оборонну співпрацю між Вашингтоном і Києвом. Критики України кажуть, що виступають проти нескінченної війни, яка фінансується американськими платниками податків. Ми пропонуємо стратегію для тривалого миру, підкріплену продажем зброї США.

Ось наш план:

Дозвольте Україні використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї США.

Вашингтон і наші європейські союзники наразі контролюють близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, включаючи близько 5 мільярдів доларів, які зберігаються в Сполучених Штатах; майже 200 мільярдів доларів, які належать Euroclear, бельгійській фінансовій компанії; а решта зберігається в замороженому вигляді у Великобританії, Франції, Швейцарії, Люксембурзі, Канаді, Японії та інших країнах. Ми хочемо, щоб Путін отримав ці кошти? Або ми хочемо, щоб левова частка пішла до Сполучених Штатів для закупівлі зброї для України, одночасно відновлюючи нашу оборонно-промислову базу? Використання заморожених російських активів для озброєння України дає Сполученим Штатам усі переваги допомоги Україні у вигляді робочих місць і відновлення оборонного виробництва — але Путін оплачує рахунки замість платників податків США. Нехай Росія заплатить за створення робочих місць для американських робітників, які будують танки Abrams і бойові машини Stryker в Огайо; Бомби малого діаметра наземного запуску, транспортні засоби команди вогневої підтримки Bradley та евакуаційні машини Hercules у Пенсільванії; плануючі бомби великої дальності Joint Direct Attack Munition в Арканзасі, Міссурі та Оклахомі; і 155-мм артилерійські снаряди в Теннессі, Пенсільванії, Айові, Каліфорнії та Техасі, серед незліченних інших американських громад, які виробляють системи зброї для України. Використання заморожених російських активів для виробництва цієї зброї є безпрограшним рішенням: Україна отримує зброю, а Сполучені Штати отримують гроші, а Росія несе вартість агресії Путіна.

Чому цього досі не зроблено? Відповідь: Брак уяви в Білому домі Байдена в поєднанні з європейською непримиренністю. Протягом багатьох років Бельгія зберігала інтереси, створені цими російськими активами, фактично наживаючись на нещасті України. Лише минулого року наші європейські союзники нарешті погодилися використати відсотки на закупівлю зброї для України. Але на чолі з Німеччиною та Францією вони самі відмовилися використовувати базові активи. Це абсурд. Чому американських (і європейських) платників податків просять витрачати важко зароблені гроші на озброєння України, коли для цієї мети є величезна кількість російських коштів? Путін ніколи не повинен був вторгатися в Україну (і не зробив би, на нашу думку, якби Трамп був президентом). Він, а не американський народ, повинен платити за зброю, щоб захистити Україну від його незаконної агресії. Викручувати руки нашим європейським союзникам, щоб вивільнити ці кошти, — виклик, створений спеціально для Трампа. Президент, який змусив союзників по НАТО витратити на оборону на 400 мільярдів доларів більше власних грошей, не повинен мати проблем переконати їх використати заморожені російські активи, щоб дозволити Україні купувати зброю у виробників оборонної продукції США

Як це буде працювати? Конгрес має створити "рахунок оборонної співпраці" для України з використанням російських активів. Модель буде аналогічним рахункам, створеним Конгресом у 1990-х роках для збору понад 50 мільярдів доларів союзних платежів на витрати, пов’язані з операцією "Щит пустелі". Немає потреби в законодавстві; чинне законодавство вже дозволяє міністру оборони створювати такий рахунок для прийняття пожертвувань у вигляді коштів, послуг або предметів оборони "від будь-якої особи, іноземного уряду чи міжнародної організації … для використання Міністерством оборони". Рахунок оборонного співробітництва для України міг би використовувати не лише заморожені російські активи, але й внески будь-якої суверенної сторони, яка бажає зробити внесок у захист України за допомогою військового обладнання та послуг США. Таке озброєння можна придбати або вилучити з існуючих запасів США з відшкодуванням із коштів, зарахованих на рахунок. Трамп повинен сказати європейським союзникам, які не бажають використовувати заморожені російські активи для цієї мети, що його не хвилює, звідки беруться гроші — що якщо вони не хочуть використовувати російські гроші, вони можуть замінити кошти своїми грошима своїх власних платників податків

Конгрес також має внести зміни до Закону про репо — закон, ухвалений у 2023 році, який дозволив використовувати конфіскацію заморожених російських активів у США для допомоги Україні. Адміністрація Байдена розробила закон, щоб помістити конфісковані активи у фонд, яким керує державний секретар. Слід внести поправки до закону, щоб передавати гроші до Пентагону, щоб їх можна було використовувати для вилучення або закупівлі зброї. Після створення рахунку оборонного співробітництва ми також можемо заохотити наших союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні підтримати його, тому що їхня безпека все більше пов’язана з Україною та Європою в міру зміцнення осі Росія-Північна Корея-Китай. Цей міжнародний фонд постачатиме зброю в Україну, щоб або змусити Росію сісти за стіл переговорів, або забезпечити мир, про який домовився Трамп. У той же час це стане способом модернізації збройних сил США, створення робочих місць для американців і доповненням запланованого Трампом нарощування оборони.

Кредити під заставу природних ресурсів України.

Під час кампанії 2024 року Трамп висунув ідею позичити Україні гроші на закупівлю зброї США. Як він сказав під час мітингу в Південній Кароліні: "Зробіть це так: позичте їм гроші. Якщо їм це вдається, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші". Насправді Україна може нам відплатити. Незважаючи на те, що війна зруйнувала її економіку, країна сидить на невикористаних природних ресурсах на 26 трильйонів доларів — нафті, газі, найважливіших мінералах і рідкоземельних металах. Україна володіє одними з найбільших запасів 22 із 50 стратегічних корисних копалин, визначених як критично важливі для економіки та національної безпеки США, включаючи найбільші запаси урану в Європі; другі за величиною запаси залізної руди, титану і марганцю; і треті за величиною запаси сланцевого газу, а також величезні родовища літію, графіту та рідкоземельних металів, згідно з канадською геополітичною фірмою з аналізу ризиків SecDev.

Мінеральні та вуглеводневі ресурси України можуть бути використані як застава під кредити для закупівлі військової техніки США, що дозволить Києву забезпечити власну оборону. Є два механізми, які ми можемо використовувати для надання таких позик. Ми можемо постачати зброю в Україну за програмою ленд-лізу за зразком тієї, якою Сполучені Штати озброювали Британію під час Другої світової війни. Для цього немає потреби в законодавстві; повноваження вже існують у чинному законодавстві. Україна також може купувати американську зброю за іншою існуючою програмою: прямі позики іноземного військового фінансування (FMF), подібні до тих, які ми надаємо союзникам і партнерам США по всьому світу. Відтоді, як почалася війна в Україні, Польща здійснила значне нарощування оборони, частково профінансоване за рахунок прямих позик FMF у розмірі 11 мільярдів доларів, які передані з відсотками, які мають бути сплачені уряду США. Варшава використовує ці кредити для закупівлі передових систем оборони США, включаючи танки M1A2 Abrams, які будуть вироблятися в Огайо, вертольоти Apache, побудовані в Арізоні, системи радіолокаційної розвідки повітряного простору та поверхні, вироблені в Каліфорнії, Меріленді та Вірджинії; Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), вироблені у Флориді, Північній Кароліні, Алабамі, Іллінойсі, Небрасці, Техасі, Нью-Джерсі та Західній Вірджинії; системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, вироблені в Міссурі, Массачусетсі, Нью-Гемпширі, Нью-Мексико та Пенсільванії.

Подібним чином минулого року Румунія взяла прямий кредит FMF на суму 920 мільйонів доларів США для виконання великої військової програми модернізації, включаючи закупівлю оборонного обладнання США, такого як танки Abrams, і спільне виробництво боєприпасів для танків Abrams. Конгрес також схвалив 2 мільярди доларів кредиту FMF для Тайваню, який він повинен буде виплатити протягом 12 років. Україна може зробити те саме. Щоб не перекладати витрати на платників податків США, структуру такої угоди можна обговорити так, щоб Україна гарантувала ці позики своїми значними природними ресурсами. Україна має бути більш ніж готова укласти кредитну угоду для придбання американської зброї, оскільки це створює стійку модель довгострокової оборонної співпраці та створює тривалий інтерес США до суверенітету та незалежності України. Американські платники податків отримають відшкодування, лише якщо Україна виживе як вільна, стабільна та процвітаюча нація.Ресурси можна розвивати на користь обох країн, лише якщо Трампу вдасться домовитися про вирішення конфлікту. Важко добувати корисні копалини або розробляти морську нафту та природний газ під вогнем ворога. Настав час припинити війну в Україні та забезпечити справедливий і міцний мир. Єдиний спосіб зробити це — переконатися, що Україна буде озброєна зброєю, виготовленою американськими робітниками — без зобов’язання платників податків США нести витрати".

Немає сумніву у тому, що забезпечення України найновішою зброєю і надсучасними технологіями може в значній мірі гарантувати Україні безпеку. З цією метою цілком логічно було б використати досвід Ізраїлю, який після проголошення своєї незалежності зразу ж піддався агресії своїх сусідів. Тоді Ізраїль переміг, до речі без допомоги США, але подальше існування держави Ізраїль багато у чому залежить від допомоги США. Ще минулого року президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що угода про безпеку для України в ізраїльському стилі надаватиме пріоритет постачанням зброї та передових технологій.

Починаючи з 1960-х років по сьогодні США надзвичайно потужно підтримують Ізраїль, який є найбільшимим одержувачем зовнішньої допомоги США , до початку війни путіна з Україною, було надано більше 150 млрд доларів військової і економічної допомоги. Ця допомога має стабільний характер і надається щорічно. Черговий десятилітній договір між Ізраїлем і США передбачає щорічну допомогу у розмірі 3.8 млрд доларів до 2028 року.

Звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) свідчить про те, що Сполучені Штати є основним постачальником зброї для Ізраїлю. У період з 2019 по 2023 рік Ізраїль імпортує 69 відсотків своїх звичайних озброєнь із США.

Але, допомога США здійснюється не тільки шляхом надання величезної фінансової підтримки, яка забезпечує військову і економічну могутність Ізраїлю, але й шляхом спільного виробництва сучасного озброєння і прямої військової підтримки, яка є основою безпеки Ізраїлю.

В даний час США мають 6 кораблів, включаючи 3 есмінці, в Середземному морі, 2 есмінці і підводний човен у Червоному морі, авіаносець і 3 есмінці в Перській затоці для підтримки Ізраїлю. Крім того, США направили до Ізраїлю систему Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) для захисту від ракетної загрози Ірану. Батарея та екіпаж системи протиракетної оборони було розгорнуто в Ізраїлі 15 жовтня минулого року. Тобто, США швидко і ефективно реагують завжди на будь-яку реальну загрозу Ізраїлю.

Впевнений у тому, що цей досвід може бути придатний і для стратегічного партнерства між Україною і США більш високого рівня.

З огляду на це, запропонований план нашими американськими друзями може бути серйозним документом для спільної роботи, як і участь України у спільному виробництві найновіших озброєнь, або її модернізації, особливо ефективним було б перенесення безпосередньо в Україну виробництво найновішої американської зброї. Головне щоб в Україну прийшов надпотужний амнриканський бізнес з найновішими технологіями і перспективними планами. Одним із таких реальних напрямків - глибока модернізація і спільне виробництво з американськими компаніями українських транспортних літаків від малих до надважких і багато чого іншого. Потенціал України величезний і він ще далеко не оцінений і при правильній організації може дуже швидко бути реалізованим, що буде запорукою перетворення України в одну з найпотужніших світових країн, як у військовому так і економічному вимірі та з викоким рівнем життя для українців.

Але, потужний розвиток України і перетворення її у високорозвинену країну можливий тільки за умови існування надійних гарантій безпеки, які можуть бути надані лише Сполученими Штатами і НАТО.