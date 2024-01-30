Интервью экс-командующего силами НАТО адмирала Джеймса Ставридиса в очередной раз подстегнуло тему "корейского сценария" для Украины. В контексте "принять реальность". Иногда для благозвучности этот сценарий называют "германским" (ибо там все закончилось более-менее благополучно).

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Штош. Реальность так реальность. Ранее на эти нюансы можно было не обращать внимания, но сейчас нужна точность.

Реальность, которую на самом деле нужно принять, такова: для "корейского сценария" нужны два куска Кореи, но с противоположными политическими знаками. Для "германского сценария" нужны два куска Германии. Изначально – части целого.

Декларируемая цель "корейско-германского сценария" – воссоединить разделённые части целого. Чтобы получилась единая Корея/Германия.

До 1945 г. ни в Корее, ни в Германии не было никаких предпосылок для возникновения двух государств. Они возникли не вследствие сепаратизма или чего-то подобного.

Раздел – следствие послевоенной политики СССР и США, в результате которой появились разделённые народы (если с немцами в тот момент по понятным причинам не церемонились, то корейцы – это чистый народ-жертва, над которым поглумились великие державы).

Воссоединение было возможно лишь при изменении политических условий внутри и ЗА ПРЕДЕЛАМИ разделённых территорий (с Германией уже случилось, с Кореей – пока нет).

В Украине ситуация принципиально иная.

Потому что у нас есть государство-оккупант (Россия) и жертва агрессии (Украина). Мы не считаем себя отколовшейся частью России и не мечтаем воссоединиться. А вот в Москве прямо противоположная доктрина. Поэтому и цели – противоположные.

Россия имитировала "псевдокорейский сценарий" в сюжете с Л/ДНР, которые формально 8 лет вели вооружённую борьбу дабы… воссоединиться с Украиной! Даже в случае с Крымом "корейский сценарий" не работал. Т.е., он в целом изначально не про Украину.

Притягивание "корейского сценария" к нашему случаю – это вольное или невольное замыливание неприглядной правды.

Любые аналогии хромают, но для происходящего в Украине есть весьма близкий аналог – нападение СССР на Финляндию, а затем на страны Балтии. Захват агрессором территории общепризнанного независимого государства и последующее присоединение оккупированных территорий.

"Финский сценарий" (частичная оккупация – ибо не получилось).

"Балтийский сценарий" (полная оккупация - ибо получилось).

Которые случились не на пустом месте.

Основа для той агрессии – "пакт Молотова – Риббентропа" как логичное продолжение "Мюнхенского сговора".

Ещё в 2014 г. Россия совершила незаконную попытку аннексии Крыма, т.е., попыталась формально присоединить оккупированную территорию.

Многими намеренно упускается тот факт, что в 2022 году Кремль провел ряд формальных ритуалов для "включения" новых оккупированных территорий Украины в состав России.

Международное сообщество, кроме отдельных девиантов, эту чушь не признаёт. Но со стороны России формально всё иначе. И чтобы вернуться на исходную, нужно откатить формальные решения в РФ. Не в "КНДР", а в общепризнанной ядерной державе, постоянном члене СБ ООН.

Если теоретически предположить, что завтра всё замрёт, то под боком у нас будет не "Восточно-Украинская Народно-Демократическая Республика", которая требует воссоединения всей Украины под своей эгидой. А Россия, которая формально (в её логике) имеет к нам территориальные претензии и требует, чтобы нас не было в принципе.

Все, кто орально и эпистолярно продвигает "корейский сценарий" на данном этапе, буквально говорят следующее: Россия и Украина – это одно и то же, единое пространство, части целого. Большая Россия и маленькая Россия. Маленькая взбунтовалась, отказывается сдаваться, создает всем проблемы. Короче, сама виновата. Нужно что-то решать.

В этом "корейском сценарии", который нам мягко набрасывают, не существует никакой реалистичной логики, кроме такой:

1) Сначала надо прекратить огонь, отдав большой России захваченные территории.

2) Потом надо вести диалог о какой-то форме возврата маленькой России в лоно большой. А НЕ О ВОССОЕДИНЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ.

Вот что такое "корейский сценарий" для Украины. Он же "германский".

Подмена смысла помогает избегать ответов на два неприятных вопроса.

Первый. Если есть условный "Молотов" со стороны Кремля, то кто условный "Риббентроп"? И кто старший начальник условного "Риббентропа"?

Даже Риббентропом быть неприятно, потому что его в итоге повесили по приговору Нюрнбергского трибунала. Не говоря уже о старшем начальнике – австрийском художнике (если называть его согласно актуальным стандартам западных медиа).

Второй вопрос. Что вы будете делать с Россией?

Пока ответ вполне однозначный – "умиротворять". Но произносить это вслух некомфортно. Ибо кто тогда условный "Чемберлен" и кто возьмёт на себя ответственность за последствия?

Представьте, что вместо мантр о "корейском сценарии" кто-то на Западе обличённый властью и обладающий огромными ресурсами выходит и говорит: "мы предлагаем отдать агрессору оккупированную территорию независимого демократического государства, ибо агрессор пообещал, что угомонится, а мы ему верим". Поэтому в ход идёт благообразный набор слов…

Единственной точкой приложения усилий в процессе настоящего урегулирования является Москва.

Чтобы вернуть контроль над оккупированными территориями Украины и упредить расширение войны на страны НАТО, нечто должно произойти в Москве.

Соответственно, нужно оказывать воздействие на Москву и Россию в целом.

Однако сама эта мысль вызывает на Западе подёргивание множества глазиков. Поэтому специально обученные люди с помощью давно известных риторических приёмов замыливают Москву как точку приложения усилий.

Вследствие чего на арене останется единственный субъект, на который всему прогрессивному человечеству предлагают оказывать давление – Киев.

Но это не "корейский сценарий". Это даже не Северный и Южный Вьетнам. Это растянутый во времени "Мюнхенский сговор" + "пакт Молотова-Риббентропа" с поправкой на ветер.

Мы не в той ситуации, чтобы диктовать. Но во время дискуссий с партнёрами ничто не мешает использовать правильную терминологию. И в ответ на околокорейские тирады спрашивать, кто из тостующих метит в латентные Риббентропы? Это бодрит, проверено.

"Финский сценарий" (де-факто отказ от территорий без вменяемых гарантий и с безумным соседом, который никуда не девается) будет очень трудно "продать" украинскому обществу. Можно спровоцировать крах государства и уйму проблем для Европы.

Реальные гарантии с перспективой деоккупации (т.е. – с работой по Москве) пока не родились, хоть и есть подвижки. Поэтому многие играют в традиционную игру – убедить Украину довольствоваться малым, запаковав это в красивую словесную обёртку. Ну, а вдруг пролезет?

Не должно.

***

Для справки.

Война в Корее началась вследствие нападения непризнанного ООН режима "КНДР" на признанную ООН Республику Корея (ибо там в 1948 году под контролем США прошли признанные ООН выборы).

Поэтому за Южную Корею против Северной воевала коалиция из 22 стран ООН во главе с США. В частности – представители "агрессивной люксембургской военщины" (потеряли 2 человека убитыми и 17 ранеными).

На стороне КНДР в критический момент выступили "китайские народные добровольцы" (миллионы "красных человечков"), чтобы избежать официального столкновения КНР и США.

Нападение КНДР на РК в июне 1950 г. стало возможным после того, как США в феврале 1950 г. публично исключили РК из своего "периметра безопасности". Что подтолкнуло Сталина и Мао к одобрению агрессии.

Через месяц после начала войны, в июле 1950 г. резолюцией СБ ООН (СССР заседания бойкотировал, а Китай официально представляло правительство на Тайване, поэтому вето не применили) было создано специальное Командование ООН для Кореи, которое существует ДО СИХ ПОР, 73,5 года.

КНДР недавно в очередной раз требовало его ликвидировать.

Командование имеет базы на территории РК и Японии, возглавляет его четырёхзвездочный американский генерал, заместитель трёхзвёздочный британский генерал. Военный персонал из 8 стран.

Переговоры в Корее начались спустя год интенсивной войны, шли безрезультатно два года. Все это время продолжались кровопролитные бои вдоль малоподвижной линии фронта, неоднократные взаимные попытки прорвать линию обороны ситуацию не особо меняли.

Подписание соглашения о перемирии стало возможным только после смерти Сталина.

Перемирие подписали через 3 года после начала войны представители ООН (американские генералы), командующий "Армией китайских народных добровольцев" маршал Пэн Дехуай и вожди КНДР.

Южнокорейский генерал подписать отказался, ибо РК считала заморозку несправедливой и пыталась добиться силового контроля над всем Корейским полуостровом. Дальнейший процесс урегулирования был сорван. Т.е., война формально продолжается.

Сейчас КНДР и Республика Корея – два независимых, общепризнанных государства, с 1991 г. – члены ООН (в статусе наблюдателей при ГА – значительно раньше).

Украина разорвала дипотношения с КНДР летом 2022 года.