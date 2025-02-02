Спецтрамп по Украине и рф Келлог возжелал от нас выборов уже в этом году — мол, большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

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Не знаю (если воспринимать буквально), кого Келлог имел в виду. Надеюсь, что не путина.

Может — корейского диктатора Ли Сынмана, 73 года назад (!!!) действительно переизбравшегося (арестовав для этого оппозицию) во время войны, но известного ещё больше тем, что потом при очередной его попытке к переизбранию оба его конкурента на момент выборов уже оказались мертвы, что всё равно не предотвратило ни массовых фальсификаций, ни массовых расстрелов, вследствие чего этого представителя демократической страны наконец свергли.

А может — Келлог имел в виду собственно Соединённые Штаты, которым многочисленные бомбардировки далёкого Вьетнама не мешали вовремя проводить все демократические процедуры.

Знаю только, что самый надёжный способ уничтожить Украину это провести у нас выборы ещё до окончательного прекращения войны, рассорив и народ, и политикум, а заодно демобилизовав ради этих выборов нашу армию, которую потом уже будет не собрать.

Спецтрамп, если не вовсе глуп, это, разумеется, осознаёт, так что перевожу с английского то, что он на самом деле месседжанул в сторону Украины.

"Если вы, уважаемые, будете слушаться не Трампа, а своих хитровыхитренных уклонистов, которые и на фронт не хотят, и мира не хотят, и эта тупая трусливая уклонистская сволота будет пытаться управлять страной и влиять своими воплями на принятие решений, требуя продолжения войны (но только чтобы без них!) любой ценой, то мы тогда тоже включим дурака и сделаем это ещё красивее, ибо у нас опыта гораздо больше, и лучше бы для вас, чтобы мы давили только на путина, а не по очереди на него и на вас, тогда и результат, который нам всем нужен, быстрее будет!"

И скажите, что я плохо перевожу с английского.