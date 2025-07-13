'Что, если Украина падет?' В The Gurdian раскритиковали Трампа и призвали Запад не на словах поддержать Украину

Журналист британской газеты The Gurdian Саймон Тисдалл раскритиковал действия администрации президента США Дональда Трампа ипризвал Запад не на словах поддержать Украину. Он предостерег, что потенциальное поражение Киева – уже не гипотетический вопрос, поэтому необходимо оценить, что будет при реализации худшего сценария.

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Колонка Тисдалла вышла в The Gurdian в воскресенье, 13 июля, под названием "Что, если Украина упадет? Это уже не гипотетический вопрос, и на него нужно срочно ответить". Журналист напомнил, что Украина уже 40 "жестоких и кровавых месяцев" борется с российским оккупантом.

"Десятки тысяч были убиты или ранены, миллионы лишились крова. Украинские промышленные предприятия, магазины, школы, больницы и электростанции горят, плодородные сельскохозяйственные угодья опустошены. Дети остаются сиротами, получают травмы или похищаются. Несмотря на неоднократные призывы, мир не смог остановить эту бойню. И все же Украина, уступающая по численности и вооружению, продолжает сопротивляться", – пишет автор.

Западу грозит эпический стратегический провал

По словам Тисдалла, героизм украинцев посреди всего этого ужаса "стал настолько привычным, что воспринимается почти как должное".

Однако по мере того, как российский диктатор Владимир Путин обостряет ситуацию, каждую ночь обрушивая на Киев и другие города рекордные волны дронов, по мере того, как поддержка США и миротворческие усилия ослабевают, а перегруженные украинские солдаты на фронте испытывают истощение, такое самоуспокоениие выглядит все более неуместным, пишет журналист.

"Вопрос, который больше не является гипотетическим, становится все более реальным и насущным: что, если Украина падет? Ответ: крах Украины, если он произойдет, станет эпическим стратегическим провалом Запада, сопоставимым или даже превосходящим катастрофы в Афганистане и Ираке. Негативные последствия для Европы, Великобритании, трансатлантического альянса и международного права поистине устрашают. Одна эта мысль должна заставить задуматься", – предостерег Тисдалл.

Журналист добавил, что с последних дней 2023 года, когда контрнаступление Украины застопорилось, стало очевидно, что она не побеждает.

Большую часть того года войска РФ неуклонно продвигались в Донецкой области и других районах востока Украины, вопреки высокой цене этого продвижения.

Потери России превысили 1 млн убитых и раненых и все же она продолжает наступать, отмечает автор колонки.

"Хотя серьезного прорыва со стороны России не произошло, для прижатых к земле и лишенных снабжения защитников Украины война превратилась в ежедневную борьбу за выживание. Удивительно, что им вообще удается продолжать наступление. Насколько долго Украина сможет удерживать оборону на поле боя, в небе, а также в дипломатическом и политическом плане, вызывает серьёзные сомнения. Ей не хватает живой силы, боеприпасов и ракет-перехватчиков", – говорится в материале.

При этом, продолжает колумнист, Украина все еще может нанести мощный ответный удар.

Так, оккупация Курщины и уничтожение в июне 2025 года стратегических бомбардировщиков в глубине России "были впечатляющими", однако "подобные временные успехи не меняют фундаментального дисбаланса сил или общего направления движения".

Тисдалл отмечает, что Украина все больше испытывает нехватку надежных союзников, "хотя, возможно, так было всегда".

Если Путин собрал собственную "коалицию желающих" – Китай, Иран, Северную Корею и другие – для поддержки своей военной машины, то аналог Запада во главе с Великобританией и Францией находится в подвешенном состоянии, пишет он.

Развертывание военных "сил подтверждения" невозможно. Из-за неуступчивости Путина и некомпетентности Трампа не предвидится никакого перемирия.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер повторили "привычные обещания неизменной поддержки".

"Это легко. Эффективная военная помощь – сложнее. Как и другие страны Европы, Великобритания и Франция не обладают необходимым количеством современного оружия и военной техники, которое могут предоставить только США", – пишет журналист.

По словам Тисдалла, пытаясь восполнить этот пробел, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает закупить американские батареи Patriot и передать их Киеву.

Однако, как и для всего ЕС и участников прошлогоднего саммита НАТО, приоритетом Мерца является национальная самооборона. Разрабатывая ракеты для Украины, он утроил расходы Германии на оборону. Великобритания делает примерно то же самое.

Трамп – дипломатическая головная боль Киева

По словам Тисдалла, Трамп – "американская обезьяна, готовая капитулировать", остается "главной головной болью Киева в дипломатии".

Журналист напомнил, что "однобокий" 30-дневный план прекращения огня Трампа был отвергнут Москвой, а предложенные им коммерческие соглашения между США и РФ – "с презрением".

"После нескольких месяцев клеветы на президента Украины Владимира Зеленского и подхалимажа перед Путиным, "очень стабильный гений" пришел к выводу, что российский лидер, обвиненный в военных преступлениях, несет "чушь" и ему нельзя доверять. Ну, представьте себе", – пишет он.

Тисдалл добавил: Трамп теперь заявляет, что возобновит ограниченные поставки оборонительного оружия Киеву и может поддержать дополнительные санкции, однако дело "не в политике или принципе".

"Его самолюбие уязвлено. Его чувства задеты. Одно лестное слово от его ухмыляющегося кремлёвского брата может в мгновение ока изменить его позицию. Как и все задиры, Трамп инстинктивно отдает предпочтение более сильной стороне. Неудивительно, что Путин рассчитывает измотать Украину, пережить Запад и выиграть войну", – говорится в материале.

Не все потеряно

В то же время, пишет Тисдалл, не все потеряно, ведь с Трампом или без него НАТО может занять более жесткую позицию – как неоднократно предлагалось, закрыв небо над неоккупированной Украиной.

"Военная позиция ясна, правовые и гуманитарные аргументы неопровержимы. Россия часто нарушает суверенитет соседей по НАТО. Попытки Путина прибегнуть к ядерному шантажу, так нервировавшие Джо Байдена, достойны презрения. Если бы у НАТО хватило смелости, оно могло бы загнать его обратно в угол", – считает журналист.

В противном случае, пишет Тисдалл, необходимо безотлагательно ввести новые санкции США и ЕС против российского экспорта нефти.

Миллиарды долларов Кремля, хранящиеся в западных банках, следует экспроприировать для оплаты вооружений и восстановления, говорится в колонке.

"Сторонникам, занимающим нейтральную позицию, таким как Индия, которые отказываются вводить санкции против Кремля и получать прибыль от войны, следует предложить ознакомиться с шокирующим новым докладом Европейского суда по правам человека о зверских военных преступлениях России и предложить им выбрать сторону", – пишет Тисдалл.

По его мнению, в настоящее время наиболее вероятными представляются два исхода: патовая война, зашедшая в тупик, или крах Украины.

Поражение Украины и урегулирование на гегемонистских условиях Путина стало бы поражением для Запада в целом – стратегическим провалом, предвещающим эпоху перманентного, разрастающегося конфликта по всей Европе, считает автор.

Для россиян ни один из этих исходов не будет означать надежной победы. Необходимо приложить больше усилий, чтобы убедить российских политиков и общественность в том, что эта война, столь дорого обошедшаяся их стране в человеческих жизнях и материальных потерях, может быть прекращена путем переговоров, что законные проблемы безопасности будут решены, что альтернативы – гораздо хуже, говорится в статье.

"Но сначала они должны его (Путина. – Ред.) выдать. Главный архитектор этого ужаса, главный виновник позора России должен быть обезврежен, повергнут и предан международному правосудию. Должен пасть Путин, а не Украина", – заключает Тисдалл.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным источников CBS News, Трамп рассматривает возможность конфискации 5 млрд долларов российских активов для финансирования Украины. Американский лидер задумался об этом впервые с момента своей инаугурации. Ни Трамп, ни его предшественник Джо Байден пока не использовали этого права.

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