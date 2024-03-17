Точно так же, как НАТО делает вид, что пугает, а россия делает вид, что испугана, происходит и обратный процесс, когда якобы пугает россия, а якобы напуган — Запад. Ибо ему так выгодно.

"Это не наша война, мы не субъекты этой войны, никакой эскалации с нашей стороны, нам не нужна Третья мировая…" — такое мы слышим от НАТО и некоторых его членов почти ежедневно. Что же их так якобы напугало?

Секретное видеообращение бывшего президента мордора, а ныне заместителя председателя совбеза россии д. медведева небольшое, как и он сам, так что привожу его полностью.