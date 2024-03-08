Джо Байден во время своего ежегодного обращения "О положении дел в государстве", провозглашенного в Конгрессе:

- За границей Путин вторгся в Украину и сеет хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим его, предоставим оружие, необходимое ему для защиты. Это все, что просит Украина. Они не просят американских солдат. На самом деле, американских солдат в Украине нет. И я полон решимости, чтобы так и оставалось. Но сейчас помощь Украине блокируют те, кто хочет, чтобы мы ушли от своего лидерства в мире

Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: "Делай все, что хочешь". Бывший американский президент действительно сказал это, преклоняясь перед российским лидером. Это возмутительно. Это небезопасно. Это неприемлемо!

Я говорю Конгрессу: мы должны противостоять Путину. Отправьте мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США пойдут сейчас, это поставит Украину под угрозу. Европу – под угрозу. Свободный мир – под угрозу, ободряя других, желающих нанести нам вред. Мое послание президенту Путину – простое. Мы не уйдем. Мы не будем кланяться. Я не буду кланяться.