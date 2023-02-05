Бывший премьер Израиля заявил, что взял с Путина слово не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Разговор якобы состоялся во время личной встречи в первые дни войны в начале марта 2022 года.

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Об этом Беннет рассказал в интервью израильскому 12 каналу, передает The Jerusalem Post. По его словам, весной он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.

"Вы намерены убить Зеленского?" Путин ответил: "Я не буду убивать Зеленского", – вспомнил Беннет.

По его словам, он переспросил главу Кремля: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин якобы вновь пообещал этого не делать.

Беннет рассказал, что после этого, по пути в аэропорт из Кремля, позвонил Зеленскому, чтобы сообщить, что ему не угрожает смерть. Президент Украины спросил его, уверен ли Беннет. Тот ответил: "100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать".

Через два часа Зеленский якобы записал селфи из своего кабинета (до этого он якобы находился в бункере), заявляя, что не боится.

Из Москвы Беннет направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Вместе они посетили Францию, Великобританию и США, власти которых знали о поездке Беннета в РФ, утверждает израильский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский с начала войны неоднократно посещал зону боевых действий на Донбассе. Между тем в Кремле поездку Путина на передовую только обещают.