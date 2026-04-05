'Бумажный тигр': Трамп объяснил, почему Путин не боится НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что "испытал" страны-участницы НАТО по разблокированию Ормузского залива. Он подчеркнул, что армейские контингенты союзников Вашингтона на Ближнем Востоке ему"оказались не нужны".

Об этом сообщила журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт в Twiiter. По его словам, он хотел их "проверить".

"Я сказал, что хотел бы, чтобы они присоединились. Они говорят: "Ну, мы не можем этого сделать". А я сказал: "О, это нормально". Я даже не предлагал ему настойчивой идеи. Они, наверное, сказали: "О, он ужасный продавец". Потому что все, что я сказал — это то, что хотел бы, чтобы вы присоединились", – цитирует медийщица слова главы Белого дома.

Кроме того, по ее словам, глава Белого дома в очередной раз назвал Альянс "бумажным тигром", которого не боится Москва.

"Я делал это как испытание. Мне это не было нужно, не так ли? Они бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совсем не боится", – сказал глава Белого дома.

Что предшествовало

Трамп пригрозил атаковать иранские энергетические объекты, если страна не разблокирует важный судоходный маршрут до установленного им срока – 6 апреля.

Впервые американский президент озвучил эту угрозу в конце марта. Тогда он также заявлял, что у властей Тегерана есть только 48 часов на открытие Ормузского пролива. Затем Трамп перенес этот срок на несколько дней. В конце срок ультиматума сместился на 6 апреля.

Ранее в субботу, 4 апреля, в Иране заявили, что позволят кораблям перевозить "товары первой необходимости". Непонятно, какая именно продукция попадает в эту категорию. Также в Иране не уточнили, будут ли они продолжать блокаду судов, которые режим считает враждебными.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Штатам удастся "легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать на этом".

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 3 апреля, в войне против Ирана погибли 13 американских военнослужащих, еще 365 бойцов получили ранения.

