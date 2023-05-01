Будет происходить поэтапно: в Координационном штабе объяснили специфику обмена пленными 'всех на всех'

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прошла очередная встреча с родственниками украинских защитников, которые временно удерживаются в казематах России. Ключевым опасением этих людей остается тот факт, что оккупанты не станут соблюдать договоренности и частично сокрыть информацию о реальном количестве взятых в плен солдат ВСУ.

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Об этом сообщается на Telegram-канале организации. Так, по мнению родных, российская сторона может вернуть только тех, кого подтвердил Международный комитет Красного Креста, а неподтвержденных "оставят работать на приисках"

"Риски действительно есть. Мы их все учитываем. Все шаги будут взвешенными и осознанными. Если удастся договориться об обмене "всех на всех", он, очевидно, произойдет поэтапно, а не в один день", – указали сотрудники штаба.

Напомним, что перспективу обмена "всех на всех" ранее прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов. В частности, Киев предлагает Москве провести этот формат и, судя по словам, достижение договоренностей близко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Зеленского, из российского плена уже удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для успешных обменов.

"И это важно, что команда работает по всем, кто в плену… Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, есть гражданские пленные – одна из тех категорий, здесь тоже очень непросто", – сказал гарант.