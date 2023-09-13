Буданов подал документы на поступление в аспирантуру: где и на кого собирается учиться глава ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подал документы на поступление в аспирантуру "Острожской академии". Он значится первым в рейтинговом списке абитуриентов 2023-2024 на специальность "Политология", форма обучения – вечерняя.

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Ректор университета Герой Украины Игорь Пасичнык сказал "Суспільному", что на данный момент это не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг допущенных к ней. Приказа о зачислении еще нет.

"В связи с тем, что академию окончил главнокомандующий (Валерий Залужный. – Ред.), девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", – объяснил ректор.

Пасечник добавил, что "Острожская академия", которая находится в городе Острог Ривненской области, входит в тройку лучших университетов, и "не только в Украине".

"Если Украинский католический университет – частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас есть такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", – рассказал ректор.

Как известно, в 2007 году Буданов окончил аэромобильный факультет Одесского института Сухопутных войск. За год до окончания вуза решил перейти в разведку. Получив диплом, Буданов сразу стал оперативником спецназа ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ замедляет сплошное минирование территорий и большое количество дронов-камикадзе у врага. Несмотря на все это, продвижение украинских сил продолжается, подчеркнул начальник ГУР.

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