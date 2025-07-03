Буданов из военного профессионала вырос в сильного управленца, – блогер Прокопишин

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, судя по его новому интервью, ориентируется не только в военной тематике, но и в геополитических и стратегических вопросах, и из военного профессионала вырос в сильного управленца.

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Такое мнение на своей странице в Facebook высказал общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.

"На днях я уже публиковал фрагмент нового интервью Буданова, но это была лишь маленькая частичка из этого интересного разговора – очень советую посмотреть полностью и внимательно. Особенно советую обратить внимание на то, как и что Буданов говорит о геополитических и стратегических вопросах. Он уже качественно ориентируется не только в военной тематике. Более того, он рассматривает все процессы в мире без иллюзий – очень трезвый взгляд, чего многим нашим руководителям не хватает. Думаю, что это все благодаря замечательной команде ГУР – которую он сам же и создал фактически с нуля", – отметил Прокопишин.

Как о показательных он напомнил о таких выдающихся примерах работы ГУР, как освобождение всех пленных украинок из сирийских лагерей в результате уникальной пятилетней "многоходовки", операции против ЧВК Вагнера в Африке, потопленные российские корабли, сбитые российские самолеты и вертолеты, операции в Крыму и на море и еще многое (в том числе пока неизвестное). Причем в некоторых операциях генерал Буданов участвовал лично и имел тяжелое ранение.

"Мне очень импонируют его спокойствие, принятие реальности и стратегическое мышление. Думаю, мало кто будет спорить, что на наших глазах из военного профессионала вырос сильный управленец, способный подобрать и организовать квалифицированные кадры. Считаю, что у него серьезная и качественная команда, которая действительно работает системно и достигает иногда даже фантастических результатов, что является довольно редким случаем для современной Украины, где деградация многих госструктур уже не просто очевидна, а и зашла уже слишком далеко..." – констатировал блогер.