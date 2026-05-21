Буданов формирует единство в Верховной Раде, – политолог Рейтерович

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов работает над налаживанием взаимодействия между различными политическими силами в Верховной Раде с целью консолидировать парламент вокруг ключевых для государства решений.

Видео дня

О ситуации в парламенте Рейтерович поделился на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, в ближайшее время могут состояться отдельные встречи с представителями разных парламентских фракций, включая оппозицию. По его мнению, такая активность свидетельствует о намерении найти общую позицию по ключевым для страны вопросам.

"Буданов, в отличие от Ермака, действительно пытается коммуницировать с различными представителями, которые есть в парламенте, с представителями разных политических сил", – отметил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что сейчас парламенту необходима максимальная консолидация, ведь на рассмотрении находится большое количество решений, связанных с европейской интеграцией Украины.

"Голоса сейчас нужны как воздух. И эти голоса без проблем могут дать оппозиционные фракции, потому что они готовы за это голосовать", – подчеркнул он.

Рейтерович также добавил, что диалог Буданова с парламентом может помочь быстрее принимать важные для государства решения и эффективнее реагировать на вызовы, которые стоят перед Украиной.

Ранее Кирилл Буданов отмечал, что Украине необходимо единство для сохранения устойчивости государства.