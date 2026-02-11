Буданов демонстрирует политическую аккуратность и не делает ошибок на новой должности, – Постернак

Кирилл Буданов на посту руководителя Офиса президента демонстрирует взвешенный стиль работы и высокий уровень политической аккуратности. Такую оценку озвучил политтехнолог Олег Постернак в видеокомментарии для "Фабрики новостей".

По словам эксперта, в течение первого месяца работы на Банковой Буданов проявил качества, которые редко сочетаются в политике – блестящие аналитические способности, офицерскую сдержанность и осторожность в публичных и управленческих решениях.

"Он имеет блестящие аналитические способности и определенную политическую аккуратность, и это он уже доказал за последний месяц. Он не делает ошибок сейчас на этой должности", – отметил Постернак.

Эксперт подчеркнул, что Буданов сосредоточился на ключевых направлениях работы ОП, прежде всего тематике безопасности и международном переговорном треке.

"Он сосредоточился на вопросах безопасности, на мирных переговорах. И это отмечают, кстати, народные депутаты", – подчеркнул политтехнолог.

По мнению Постернака, стиль работы нового руководителя ОП отличается сдержанностью и отсутствием резких шагов, что положительно влияет на общую атмосферу взаимодействия между властными институциями.