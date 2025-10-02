Кредит Украине на 140 млрд евро под угрозой: в ЕС испугались замороженных миллиардов Кремля

Европейский Союз (ЕС) на данном этапе не готов выделить Украине 140 млрд в кредит под залог замороженных российских активов. Лидеры 27 стран-членов не достигли взаимопонимания из-за позиции Бельгии, Франции и Люксембурга, которые опасаются правовых последствий таких действий.

Об этом сообщает Financial Times. При обсуждении этой идеи на саммите в Копенгагене 1 октября ряд лидеров ЕС выразили готовность принять общий принцип, но в то же время они требуют дополнительно оценить юридические и фискальные последствия.

Почему возникли разногласия

Во время дискуссии Бельгия отказалась снять свое возражение, а Франция и Люксембург выразили беспокойство относительно юридических последствий. На закрытой встрече бельгийский премьер-министр Барт де Вевер выступил против предложения по новому кредиту и призвал ЕС обеспечить лучшую правовую защиту на случай, если Москва подаст иск против его страны.

"Еврокомиссия представила основные элементы своего подхода. Отзывы были конструктивными, хотя Бельгия высказала несколько юридических и технических замечаний. Тем не менее есть согласие продолжать работу над этим вопросом", – сказал один из чиновников ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяет опасения де Вевера. "Мы должны значительно подробнее проработать полное предложение. Совершенно очевидно, что риск должен быть возложен на плечи всех нас", – заявила она после саммита .

Следует отметить, что для использования замороженных российских активов требуется согласие всех 27 стран-членов. Но это рассматривают как единственный сценарий для обеспечения нового займа Украине.

"Нельзя просто так забрать что-то, что принадлежит другому государству. Что будет, если Россия не вернет долг (Евросоюзу. – Ред.)?" – рассуждает премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, который также не поддержал инициативу.

Это означает, что Еврокомиссия вряд ли представит официальное юридическое предложение лидерам ЕС на следующей встрече, которая состоится через три недели в Брюсселе, резюмируют чиновники.

В то же время на другой встрече министры финансов стран "Большой семерки" (G7) сошлись на необходимости "скоординированного использования полной суммы (российских суверенных активов. – Ред.), иммобилизованных в наших юрисдикциях, для прекращения войны и обеспечения справедливого и длительного мира в Украине".

Суть предложения

Ранее ЕС использовал для поддержки Украины доходы, полученные от суверенных российских активов, которые после начала полномасштабной войны были заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. Теперь Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму этих активов, которая оценивается в 140 млрд евро. В основе предложения:

компенсация Euroclear стоимости замороженных активов;

подписание индивидуального долгового контракта с Euroclear под 0%;

выплата кредита только после завершения войны и уплаты Россией репараций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

