Британия готова выделить более 100 млн фунтов на развертывание войск в Украине: названо условие

Великобритания готова потратить "значительно больше" 100 миллионов фунтов стерлингов на возможное развертывание британских войск в Украине. Это станет возможным, если президент США Дональд Трамп обеспечит мирное соглашение с Россией.

Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили. Он также сказал, что российский диктатор Владимир Путин считает Великобританию своим "врагом номер один" из-за ее поддержки Украины, передает Sky News.

Британия отправит войска в Украину?

Хили во время лекции в лондонском Мэншн-Хаусе рассказал об усилиях Великобритании и Франции по созданию "коалиции желающих" из более 30 стран для "Многонациональных сил Украины" в течение последних шести месяцев.

Эти силы помогут обеспечить безопасность неба и морей Украины, а также обучить ее войска, если Россия согласится прекратить полномасштабную войну.

"Итак, поскольку президент Трамп возглавляет борьбу за мир здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", – сказал министр обороны.

План Хили предусматривает подготовку военного персонала к вступлению в многонациональные силы, которые будут направлены для обеспечения безопасности границ Украины, если президент США обеспечит перемирие между Москвой и Киевом.

Он отметил, что британские войска могут быть готовы к развертыванию, как только это произойдет, и добавил, что это может включать и военных на местах. Часть средств, предусмотренных для подготовки к любой миссии, уже расходуется.

"Что касается наших вооруженных сил, я уже проверяю уровень их готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию в Украине", – заявил Хили.

На вопрос о сумме средств он ответил, что она "значительно превысит" 100 миллионов фунтов стерлингов.

Хили – о новой эре угроз

Министр обороны также предупредил о "новой эре угроз" и заявил, что риск расширения конфликта в Европе не был таким большим со времен окончания Второй мировой войны.

"Это – бесспорно – новая эра угроз. Мир стал более нестабильным, более неопределенным, более опасным. С конца Второй мировой войны безопасность Европы не была под такой угрозой межгосударственного конфликта", – отметил он.

Джон Хили сказал, что это требует "новой эры обороны". По его словам, наступила "эпоха жесткой силы, крепких союзов и надежной дипломатии". Министр обороны заявил, что планы на "новую эру" будут включать увеличение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

"Глядя в будущее этого десятилетия, я вижу, что нашей задачей в новую эру жесткой силы является обеспечение мира на нашем континенте и создание более мощных средств сдерживания и устойчивости, нового курса европейской безопасности", – резюмировал Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, европейские страны предварительно согласовали гарантии украинской безопасности, включающие развертывание военнослужащих государств-партнеров. Планируется, что в миссии будут задействованы две группы сухопутных войск, и задачей одной из них будут тренировки солдат ВСУ.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок тем временем заявила, что миротворцы ООН могут обеспечить соблюдение возможного будущего прекращения огня в Украине, если это поддержит большинство государств организации. В то же время она подчеркнула, что прежде всего должны состояться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

