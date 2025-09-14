В ООН рассказали, когда в Украине могут развернуть миротворческую миссию

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила , что миротворцы ООН могут обеспечить соблюдение возможного будущего прекращения огня в Украине, если это поддержит большинство государств организации. В то же время она подчеркнула, что прежде всего должны состояться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Такое заявление Бербок сделала в интервью с немецкой еженедельной газетой Bild am Sonntag. Она, в частности, сказала, что миротворческие миссии "необходимы как никогда прежде", и не только в Европе.

В каком случае возможно размещение миротворцев в Украине

По словам Бербок, в случае достижения мирного соглашения между РФ и Украиной, оно должно быть максимально защищено.

"Если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются "голубые каски", то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир. Прежде всего, эти мирные переговоры должны состояться", – сказала глава Генассамблеи ООН.

Бербок также напомнила: в нескольких резолюциях с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Генассамблея неоднократно подчеркивала: необходим справедливый мир.

"А справедливый мир может основываться только на Уставе ООН", – сказала она.

ООН находится "под колоссальным давлением"

Бербок, бывшая политик немецкой Партии зеленых и министр иностранных дел Германии, заняла должность президента Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 9 сентября.

Говоря о своем назначении, она сказала:

"У меня есть страсть к внешней политике – не только в период, когда я была министром иностранных дел, но и задолго до этого. И в нынешнее время, как я убедилась за последние три года, международная система находится под колоссальным давлением".

Бербок добавила, что ООН испытывает политическое и финансовое давление "и в то же время мы отмечаем 80-летие".

Участвовать в том, чтобы ООН не распалась, а наоборот – реформировалась и стала готовой к будущему, я считаю сложной, но в то же время очень важной задачей", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The Wall Street Journal, в Европе разработали план развертывания сил в Украине, который включает две группы сухопутных войск. В задачи одной из них будет входить тренировка военных украинской армии.

В МИД Украины 5 сентября заявили, что Путин пытается запугать страны, которые поддерживают Киев, однако все эти угрозы девальвированы. Такая активность Москвы свидетельствует о том, что присутствие сил союзников в Украине реально сможет гарантировать безопасность, сказал спикер МИД Георгий Тихий.

