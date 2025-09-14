Война закончилась бы уже завтра, если бы Китай прекратил поддержку России, – Келлог

Специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог считает, что война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. В их отношениях именно РФ является младшим партнером.

Без поддержки со стороны КНР Москва не смогла бы продолжать воевать. Об этом Келлог сказал на 21-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"У китайцев и экономическая мощь, и военная мощь, и историческое преимущество. Я думаю, если бы Китай отрезал помощь России, уже завтра бы война закончилась. Без китайской поддержки России не могла бы это делать", – заявил он.

Также, говоря о ходе войны, развязанной РФ, Келлог вспомнил о роли Северной Кореи. Если бы у России было все хорошо и она находилась на выигрышных позициях, тогда бы она не завозила тысячами военных КНДР для участия в боевых действиях.

Россия полагается на Китай

Ранее мы писали о том, что в условиях вероятного усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

Также мы рассказывали, что россияне начали применять в войне против Украины новый дрон с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Его замечают на разных участках и направлениях фронта: БПЛА россияне используют и как разведывательный, и как ударный дрон.

При этом почти половина компонентов нового "российского" беспилотника изготовлена в Китае.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог, который находится с визитом в Киеве, заявил, что украинцы являются мировыми лидерами в сфере дронов. Соединенные Штаты Америки в этом плане сильно отстают.

