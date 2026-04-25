"Большая возможность": Мерц заявил, что война в Украине спровоцировала скачок в развитии военных технологий

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, спровоцировала беспрецедентный скачок в развитии военных технологий. Такие его темпы были бы невозможны в мирное время.

Видео дня

Об этом Мерц сказал на пресс-конференции во время саммита на Кипре, подчеркнув, что эта возможность будет использована. Он отметил, что по состоянию на первую половину 2026 года чувствует гораздо больше уверенности в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.

По словам канцлера, главным фактором он считает сверхбыстрое сокращение технологического разрыва и модернизацию армии.

"Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное", – подчеркнул Мерц.

Влияние войны в Украине

Глава правительства ФРГ отметил, что именно развязанная Россией против Украины война заставила мир развивать военные технологии темпами, которые были бы невозможны в мирное время.

Этот опыт помогает странам готовиться к решению оборонных задач собственными силами.

"Мы наблюдаем военно-технологическое развитие, которое идет настолько стремительно, которого без этой войны не было бы. И в этом, несмотря на всю трагичность этой войны и всю ужасную боль... заключается также большая возможность, которую мы используем", – заявил канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, в США заявили о необходимости изменения подхода к военной поддержке Украины, подчеркнув, что она не может в дальнейшем зависеть исключительно от Вашингтона. В Пентагоне призывают европейских союзников активнее брать на себя ведущую роль в обеспечении обороноспособности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!