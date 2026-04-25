"Большая возможность": Мерц заявил, что война в Украине спровоцировала скачок в развитии военных технологий
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, спровоцировала беспрецедентный скачок в развитии военных технологий. Такие его темпы были бы невозможны в мирное время.
Об этом Мерц сказал на пресс-конференции во время саммита на Кипре, подчеркнув, что эта возможность будет использована. Он отметил, что по состоянию на первую половину 2026 года чувствует гораздо больше уверенности в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.
По словам канцлера, главным фактором он считает сверхбыстрое сокращение технологического разрыва и модернизацию армии.
"Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное", – подчеркнул Мерц.
Влияние войны в Украине
Глава правительства ФРГ отметил, что именно развязанная Россией против Украины война заставила мир развивать военные технологии темпами, которые были бы невозможны в мирное время.
Этот опыт помогает странам готовиться к решению оборонных задач собственными силами.
"Мы наблюдаем военно-технологическое развитие, которое идет настолько стремительно, которого без этой войны не было бы. И в этом, несмотря на всю трагичность этой войны и всю ужасную боль... заключается также большая возможность, которую мы используем", – заявил канцлер.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!