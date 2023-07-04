'Благодарен каждому герою': Зеленский поздравил работников Национальной полиции с профессиональным праздником и вручил награды. Видео

Глава государства Владимир Зеленский обратился к сотрудникам силовых структур в День Национальной полиции Украины, поблагодарив их за службу народу и государству. Защита и безопасность нужны украинцам не только на первой линии фронта, но и в тылу, где правоохранители каждый день проявляют свою отвагу и профессионализм.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Зеленский указал на важность полицейской профессии в условиях полномасштабной войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря ни на что, защищать государство, несмотря ни на что, защищать людей, несмотря ни на что, заботиться о безопасности на улицах наших городов и сел. Несмотря ни на что, среди первых идти в освобожденные районы и обеспечивать возможность для возвращения нормальной жизни после оккупации. Я благодарен за эффективную работу Национальной полиции Украины и за ваше служение государству", – указал гарант.

Особое внимание Зеленский в своей речи уделил взрывотехникам Нацполиции. Их призвание крайне опасное, но без него невозможно вернуться к мирной жизни, защитить украинцев от опасности, которая подстерегает на каждом шагу в населенных пунктах после деоккупации.

"Спасибо за каждое обезвреженное вами российское зло – за каждое разминирование", – заметил президент.

Президент акцентировал, что люди ожидают от Нацполиции порядка, который имеет несколько составляющих: законность, справедливость, своевременность помощи, человечность в отношении, понимание эмоций тех, кто к ним обращается за помощью. Именно силовые структуры остаются лицом государства.

"И я желаю всем вам всегда быть именно такими – всегда способными гарантировать Украине и украинцам порядок, безопасность, а украинцы точно всегда будут благодарны за это. Заботимся о нашей стране, нашем государстве, всех наших людях!" – подчеркнул Зеленский.

После выступления Зеленский вручил государственные награды: 10 полицейских получили ордена "За мужество" ІІІ степени.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский, прибыв в Одессу с официальным визитом 2 июля, поздравил военных Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за заслуги перед Украиной, благодаря чему удалось нанести невиданное поражение вражескому флоту.

А 3 июля он поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником. Он отметил мужество и отвагу воинов, защищающих небо Украины.

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