'Безрассудные режимы': Зеленский отреагировал на решение Совбеза ООН по Ирану и вспомнил о России

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Совета Безопасности ООН о возобновлении санкций против Ирана. Он считает такое решение правильным, поскольку Тегеран долгое время нарушал ядерный порядок и не обращал внимания на призывы МАГАТЭ.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале 28 сентября. Вместе с тем он вспомнил Россию, которая захватила украинскую АЭС и призвал к коллективному давлению на страну-агрессора.

Что сказал глава государства

"Приветствуем четкое решение Совета Безопасности ООН по восстановлению санкций против Ирана. Тегеран в течение длительного времени игнорировал призывы МАГАТЭ и международного сообщества, подрывая ядерный порядок", – написал гарант.

Он убежден, что подобные действия должны стать общим правилом. И каждый раз против тех, кто угрожает международному миру и безопасности или прибегает к подрывным действиям, следует немедленно вводить жесткие санкции.

К таким странам относится, в частности, и Россия, которая захватила украинскую АЭС с ее ядерными материалами и превратила Запорожскую АЭС в глобальную ядерную угрозу.

"Безрассудные режимы, которые игнорируют базовые нормы международного права и преследуют амбиции, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны получить объединенный и сильный международный ответ", – указано в сообщении Зеленского.

Президент считает, что сильное государственное и коллективное давление на Россию, а также санкции против ее ядерного сектора помогут укрепить международный ядерный порядок.

Что предшествовало

Совет Безопасности ООН отклонил инициативу о продлении режима ослабления санкций против Ирана. Резолюция о дальнейшем приостановлении санкций против Ирана не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе.

Таким образом, с 28 сентября будет возобновлено эмбарго на поставки вооружения и военной техники в Иран, ограничения на ядерную деятельность этой страны, запреты в ее финансовой и банковской сферах, ограничения в отношении иранских авиации и транспорта, а также персональные санкции против отдельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что якобы не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

