Совет Безопасности ООН отклонил инициативу о продлении режима ослабления санкций против Ирана. Резолюция о дальнейшем приостановлении санкций против Ирана в рамках заключенной в 2015 году так называемой"ядерной сделки" не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе.

Таким образом, если до конца сентября не будет достигнуто новое ядерное соглашение с Тегераном, санкции против Ирана должны возобновиться – уже 28 сентября. Об этом сообщили в ООН.

Кто и как голосовали в Совбезе

Проект резолюции о продлении режима ослабления санкций против Ирана выдвинула "республика Корея" (в ООН не уточняют, не уточняют, какая именно Корея; и Южная и Северная считаются республиками). За проголосовали только четыре страны: Россия, Китай, Алжир и Пакистан.

Против голосовали Дания, Франция, Греция, Панама, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Великобритания и США. Гайана и "республика Корея" воздержались.

Российский "дипломат" Василий Небензя заявил, что нет никаких юридических, политических или процедурных оснований "для использования механизма отката" к предыдущему режиму санкционного давления на Иран. Также он добавил, что тройка стран не "придерживалась механизма урегулирования споров" и вместо этого ввела односторонние санкции против Ирана, которые он назвал "незаконными".

Представители Китая также "призвали к осторожности".

Несмотря на любимое слово российских коррупционеров "откат", которое использовал Небензя, Великобритания напомнила, что такой механизм не только существует – он был заложен в резолюции 2015 года. Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд также сослалась на совместное обращение Франции, Германии и Великобритании от августа 2025 года, в котором отмечалось, что для запуска механизма достаточно сообщения одного участника соглашения о существенном невыполнении договоренностей.

В свою очередь Франция отметила, что Иран нарушает условия соглашения, накопив чрезмерные запасы обогащенного урана и ограничив доступ МАГАТЭ к ядерным объектам. В частности, постпред Жером Боннафон отметил, что запасы Ирана значительно превышают установленные лимиты.

О чем речь

В случае одобрения резолюции была бы сохранена отмена санкций, предусмотренная так называемым "Совместным всеобъемлющим планом действий". Это соглашение определяло поэтапное снятие ограничений и механизм их автоматического возвращения в случае серьезного нарушения обязательств любым из подписантов "ядерной сделки".

В ООН напомнили: согласно правилам, если одна из сторон заявляет о значительном невыполнении соглашения, Совет Безопасности в течение 30 дней должен вынести на голосование документ о сохранении режима послаблений. Если решение не принимается,старые санкции автоматически восстанавливаются.

Таким образом, уже 28 сентября будет возобновлено эмбарго на поставки вооружения и военной техники в Иран, ограничения на ядерную деятельность этой страны, запреты в ее финансовой и банковской сферах, ограничения в отношении иранских авиации и транспорта, а также персональные санкции против отдельных лиц.

Как выяснилось ранее, иранская делегация тайно посещала российские научные учреждения, которые занимаются ядерными технологиями двойного назначения. Визит состоялся на фоне растущих опасений на Западе относительно возможной активизации иранской ядерной программы, которую официально приостановили еще в 2003 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что якобы не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Более того, это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

