Без украинской победы война не закончится, – Порошенко в эфире GBN

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GBN поблагодарил экс-министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса и поздравил назначение Гранта Шеппса. Об этом сообщила "Европейская Солидарность".

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"Прежде всего я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить британский народ, британский парламент и британское правительство за огромную поддержку в течение всех девяти лет войны и особенно в течение последних полутора лет. Я также хочу поблагодарить Бена Уоллеса, моего доброго друга и великого друга Украины, за огромную работу с первого дня полномасштабной агрессии России. И мои лучшие пожелания новому министру обороны Гранту Шеппсу. Я помню, насколько он был эффективен во время российской атаки на объекты критической энергетической инфраструктуры, поставляя первые энергетические позиции. Я не сомневаюсь, что это будет эффективное сотрудничество", – сказал Порошенко.

Пятый президент также призвал мир не бояться украинской победы.

"Он глубоко погружен в украинское дело. И знает полный масштаб проблем, которые мы должны решить. Нам нужна украинская победа. И мое обращение ко всему миру: не бойтесь украинской победы, потому что без украинской победы война не закончится. Без членства в НАТО. И я хочу британскому правительству за поддержку стремления Украины к членству в НАТО", – отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что Украина – космическое государство, с 2014 года у нас создавались сложные ракетные технологии.

"У нас очень успешная атака с ракетными ударами большой дальности против Псковского аэропорта, где мы уничтожили несколько стратегических самолетов, с которых они атакуют объекты гражданской инфраструктуры Украины. Для нас это очень важно. Это свидетельствует о наращивании военной силы Украины. Хочу только напомнить, что Украина – космическое государство. У нас есть ракетная техника. Начиная с 2014 года, создавались сложные ракетные технологии. Хочу напомнить, что в апреле 2022 года мы атаковали нашей ракетой "Нептун" российский флагман Черноморского флота "Москву". Россия не должна наслаждаться роскошью вести войну, не чувствуя войны на собственной территории. Это наша главная позиция, что никто в России не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия не прекратит бомбить украинские города, поселки, украинский народ", – подчеркнул пятый президент.

"Но без вашей помощи ничего не получится. Чем больше оружия вы поставите, тем быстрее будет победа. И я хочу отдельно поблагодарить Великобританию за их ракету Storm Shadow. Потому что когда мы имеем эту технику более чем на 200 километров, это однозначно помогает нам уничтожить хранилища боеприпасов, российские штабы и многое другое", – объясняет Порошенко.

"Мы гордимся способностью украинских Вооруженных Сил остановить вторую по величине ядерную машину в мире. Это, безусловно, героизм наших воинов. Ситуация на Востоке, возле Бахмута, Курдюмовки, Клещеевки, крайне сложная. Чрезвычайно сложна ситуация под Ореховым, которое на границе между Запорожской и Донецкой областями. Но мы точно имеем успех. Держим кулаки за успех наступления на Токмак. И мы никогда не устанем, до нашей победы. Это наша общая победа. Победа Украины, победа Украины и Великобритании, победа свободного и демократического мира", – убежден Петр Порошенко.

Напомним, Порошенко попрощался с разведчиком Максимом Никитенко, погибшим возле Роботиного.