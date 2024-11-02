Без пункта о членстве в НАТО: в Венгрии уточнили детали 'двустороннего документа' с Украиной

В Венгрии подтвердили, что готовят двухстороннее соглашение с Украиной, однако уточнили, что в документе не будет пункта относительно членства Киева в НАТО. Там опровергли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в соглашении среди прочего будет часть о приглашении нашей страны в Альянс.

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Представитель министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай сказал, что вопрос украинского членства в блоке в рамках этого соглашения не обсуждается, передает Magyar Nemzet. По его словам, Будапешт "четко дал понять", что членство Киева в НАТО "не может быть частью этого соглашения".

"Мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", – заявил Пачолай.

Дипломат отметил, что переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в нем должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

Несколько дней назад Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт работают над созданием "двустороннего документа", который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО.Он призвал Венгрию не препятствовать получению приглашения в Альянс.

"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан испугался Плана победы, представленного президентом Зеленским. Он заявил, что Евросоюз должен начать переговоры с россиянами, чтобы "найти выход из ситуации".