Без гарантий безопасности в рамках НАТО мир в Украине невозможен, – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что сейчас нужно приложить усилия, чтобы "заложить основы для справедливого и продолжительного мира в Украине". Такой мир будет возможен только тогда, когда Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности.

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Они должны быть реализованы в рамках НАТО. Об этом Мелони сказала после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, пишет ANSA.

Она отметила, что адекватные гарантии безопасности нужны для того, чтобы убедиться, что война не повторится, и что "европейские нации, которые находятся под угрозой, могут чувствовать себя в безопасности".

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в рамках Североатлантического альянса. Потому что я считаю, что это лучшие рамки для гарантирования мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может снова впасть в драму войны", – добавила Мелони.

Другие решения премьеру кажутся более сложными и, "честно говоря, менее эффективными".

Она также отметила, что Европа должна иметь смелость работать над укреплением европейской составляющей НАТО как стратегического дополнения к американской.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания, Франция, Германия и еще некоторые европейские страны готовы направить свои войска в Украину для обеспечения соблюдения перемирия. В то же время Европа ожидает поддержки европейских войск со стороны США после достижения соглашения между Украиной и Россией, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбард.

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