Бессмертный объяснил, какие сигналы 'бросал' диктатор Путин во время пресс-конференции и стоит ли ожидать в Украине миротворцев

Российский диктатор Владимир Путин во время своей ежегодной "прямой линии" посылал определенные сигналы, адресатами которых были и агентура – диверсионные группы, политические и другие агенты в структурах власти, и просто украинское и западное общества. Однако глава Кремля преследовал и другую цель – "накормить" россиян нужными ему нарративами перед зимними праздниками, чтобы это время народ потратил на их обсуждение.

Видео дня

О решении проблем обычных граждан РФ диктатор ничего не сказал, потому и пытался переключить их внимание на другие темы. Об этом в выпуске "Аналіз тижня" на OBOZ.UA сказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Это было как бы заведение людей в другой мир и манипуляция ими в этом совсем им нарисованном мире. Это не мир обычного человека, живущего в России. Это его мир, его бункера, его изолированной системы информации, дозированной системы информации, не больше и не меньше", – отметил он.

Появятся ли в Украине миротворцы

Комментируя возможность появления в Украине миротворцев из стран-партнеров, Бессмертный отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается, но он вряд ли на сегодняшний день будут результативным. Также, по его мнению, по состоянию на сегодняшний день переговоры и подписание какого-то мирного соглашения с РФ реальны лишь на 1,5-2%.

Дипломат считает, что за фасадом этих разговоров о так называемом миротворческом контингенте на самом деле происходит обсуждение формирования не просто военно-политического блока, а формирования оборонно-промышленного комплекса, решения вопроса обеспечения бронетехникой, беспилотниками, снарядами, системами ПВО и системами противоракетной обороны.

"Скорее всего, тема миротворцев – это тема, которая своего рода является режиссурой и продолжением разговора, который велся еще в феврале 2024 года в Елисейском дворце, где Эммануэль Макрон совершенно четко поставил вопрос: насколько европейские государства готовы помогать Украине личным составом? Сегодня ситуация получила звучание, которое дает возможность обсуждать эту тему. Появилась проблема – тема гарантий, она может быть решена способом, что европейские войска, войска стран НАТО зайдут на территорию Украины", – говорит он.

Однако эту тему исчерпывает один простой вопрос – что будет, если Россия нанесет удар по Украине в момент выполнения гарантий. Западные войска быстро соберутся и вернутся назад, ведь для боевых действий они непригодны. "Они пригодны для того, чтобы быть мишенями", – отметил политик.

"И с моей точки зрения то, что большинство из тех разговоров, о которых вы сейчас задали вопрос, состояли из двух частей: закрытой и открытой. Это свидетельствует о том, что параллельно с обсуждением, с моей точки зрения, вопроса, который вряд ли на сегодняшний день будет результативным, давайте мягко скажем, решались важные вопросы", – считает Бессмертный.

Сейчас в Европе и НАТО придерживаются такой позиции: Украине нужно оказать максимальную помощь для того, чтобы она перехватила стратегическую и тактическую инициативу, а потом уже можно вести разговор о каких-то переговорах и подписании каких-либо документов.

"И с моей точки зрения, то, что происходило в эти дни, начиная с Варшавы, Львова, затем Брюсселя, это, по сути, подготовка европейцев к диалогу с Дональдом Трампом. Когда он состоится – в момент инаугурации, после этого, но очевидно, что европейцы представят Трампу позицию. Суть которой состоит в том "Вы будете оказывать помощь Украине или нет? Нет? Сидите в своих пенатах, а мы будем работать вместе с Украиной. Вот наша позиция", – резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-посол Украины в США и Австрии, бывший постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сказал, что реализовать план по развертыванию в Украине европейских войск возможно только двумя путями. Это либо создание новой миротворческой миссии ООН, либо создание, по определению дипломата, coalition of the willing – то есть "коалиции добровольцев".

Тем временем экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что план избранного президента США Дональда Трампа по размещению в Украине миротворцев из стран Запада – это не то, что может быть реализовано. Говорить о нем можно только гипотетически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!