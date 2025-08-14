Бессент объяснил, почему Трамп переносил сроки введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп не сдержал обещание ввести вторичные санкции против Российской Федерации еще 8 августа. Но тому есть веская причина. И этот дедлайн не исчез.

Видео дня

Так считает министр финансов США Скотт Бессент. Он также добавил, что, в зависимости от результатов встречи на Аляске, санкции против РФ могут быть усилены или ослаблены. Президент Трамп сдержит свое обещание.

"Введя вторичные тарифы для Индии президент США Дональд Трамп показал Владимиру Путину, что ждет его и Россию, если дела во время встречи на Аляске пойдут не очень хорошо. Тем самым он создал дополнительные рычаги влияния", – заявил Бессент отвечая на вопрос, почему Дональд Трамп позволил пройти собственноручно установленному сроку и не удвоил санкции против РФ еще 8 августа, как он обещал ранее.

Напомним, что 14 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.

30 июля 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что вводит 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики". Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует свой долг остановить российско-украинскую войну, и сейчас появилась "хорошая перспектива" встречи с президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным. При этом он не исключает введения дополнительных пошлин против стран, которые закупают энергоносители у РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!