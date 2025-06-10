Страна-агрессор Россия в течение уже месяцев во время воздушных ударов постоянно увеличивает количество средств поражения. Это устойчивая тенденция, которая означает, что "Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа". Поэтому страны-партнеры должны реагировать, и реагировать уже сейчас.

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Об этом 10 июня говорил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране с итогами дня. Как отметил глава государства, на это "надо реагировать сейчас, а не тогда, когда дроны и ракеты начнут угрожать Сеулу и Токио".

По его словам, сегодня отдельно говорил "о нашем противодействии дронам, о защите от ракет – о нашем укреплении ПВО" с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Россияне снова применили ракеты из Северной Кореи – баллистику. Видим данные и по распространению в Северную Корею российско-иранских дроновых технологий – и это максимально опасно и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио", – отметил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня захватчики в Одессе попали в роддом, а в столице был поврежден собор Софии Киевской – то есть всем, кто не чужд христианству, это абсолютно недопустимые вещи.

"Но не для России. Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования – больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо – весь мир выиграет от принуждения России к миру", – подчеркнул президент.

Как отметил украинский лидер, анонсированный новый санкционный пакет является "важным шагом Еврокомиссии". Это уже 18-й пакет, который сосредоточен на российских энергоресурсах и банках.

"Правильное направление для давления. Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры", – сказал он.

Речь идет о максимально возможных ограничениях российского танкерного флота, а также о технологических возможностях агрессоров добычи и переработки. Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать, пояснил Владимир Зеленский.

"Каждый из партнеров знает, какой прайс-кэп нужен – 30 долларов, не выше. Такой ценовой уровень будет означать реальное давление на Россию – они должны быть вынуждены искать мира. Других мотивов там не понимают", – отметил украинский лидер.

Президент Украины добавил, что знает: партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Хватит компромиссов с Россией, призвал он.

"Каждый такой компромисс – это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также напомнил, что сегодня еще один день обменов: Украина вернула ребят с ранениями.

"Это воины из разных составляющих Сил обороны. Все они нуждаются в серьезной медицинской помощи. Обязательно всю поддержку окажем. Рассчитываем на продолжение обменов, и по этому поводу будут отдельные сообщения обязательно. Задача - найти всех наших в российском плену и всех освободить", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня российские захватчики атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. А именно – 315 ударными БпЛА типа Shahed, двумя баллистическими ракетами KN-23, а также пятью крылатыми ракетами "Искандер-К".

Противовоздушной обороной было обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито (еще 64 были локально потеряны).

В Оболонском районе Киева в результате вражеской атаки 10 июня погибла 72-летняя местная жительница. Тело женщины обнаружили в разрушенном доме.

В Одесской области, где под ударом врага также оказалась гражданская инфраструктура, в областном центре стал российской мишенью даже роддом. Были ранены 13 человек, к сожалению, есть погибшие.

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