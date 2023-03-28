Британское издание публикует знаковый текст, утверждая, что НАТО стало смелее, несмотря на ядерные угрозы кремля, а антироссийская стратегия Белого дома ужесточилась.

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Далее текст на языке оригинала.

Упродовж останнього року Байден говорив, що налаштований допомогти Україні захиститися від російської агресії й забезпечити якомога сильнішу військову позицію Києва… коли настане час для врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Ви можете пригадати, як оту невідворотність переговорів ще місяць тому завзято "прогнозувала" як американська, так і європейська преса. При цьому, анонімні джерела Білого Дому не втомлювалися повторювати, що поразка Московії не була заявленою метою.

Тепер поразка русні заявилася на порядку денному. TIME цитує [ну звісно] анонімного представника адміністрації США: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла… це означатиме повернення території, окупованої росіянами". І найсмачніше у статті: "Якщо росіяни підуть, це розглядатиметься як [їх] поразка і вітатиметься".

Видання стверджує, що до осені на озброєнні української армії з'явиться чимало "імпортних" мілітарних девайсів, що може стати вирішальним фактором для української перемоги.

Однак, традиційно є одне "однак". На думку TIME на Заході ніхто не розуміє, що робитиме Путін, коли російські війська відійдуть до своїх рідних гарнізонів, зазнавши принизливої поразки.

Дивні вони, ті наші західні партнери. З одного боку, добре, що вони нарешті просвітліли та посміливішали. З іншого боку, боязко вдають із себе міжнародний пенсійний фонд, опікуючись подальшою долею престарілих диктаторів. Доручіть це кадировим з прігожиними, вони розберуться.

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