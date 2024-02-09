Байдена упрекнули в 'проблемах с памятью' и не будут предъявлять обвинений по делу о секретных документах: он ответил

Президента США Джо Байдена не будут подвергать уголовному преследованию по обвинениям в умышленном хранении секретных документов, найденных в его доме и бывших офисах. Спецпрокурор по делу Роберт Хур указал на отсутствие оснований для обвинений и добавил, мол, глава государства – "пожилой человек с благими намерениями и плохой памятью".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство юстиции США. В ответ американский лидер выступил с незапланированной речью, резко ответив на обвинения в "проблемах с памятью".

Журналисты напомнили, что секретные документы были обнаружены в декабре 2022 года в гараже Байдена и в ноябре – в его бывших офисах в Центре Пенна, Вашингтон. А в январе 2023-го – в доме президента в Делавере. Бумаги с грифом "тайно" передали в Национальный архив и Минюст. Они касаются периода, когда Байден был сенатором, а также времен его пребывания в должности вице-президента.

В ходе расследования были проведены беседы со 147 свидетелями, включая самого Байдена, который проходил формальный допрос в октябре. Доклад отметил "значительные ограничения" в памяти президента, якобы включая "неспособность помнить сроки своих полномочий и дату смерти сына Бо".

Минюст назвал действия Байдена "серьезным риском для национальной безопасности", но не считает разумным предъявление уголовных обвинений.

Байден приветствовал это решение, но вместе с тем подверг критике высказывание специального прокурора Роберта Гура. В частности, его акцент в отчете на то, что "президент не помнит" определенные события и даты.

Согласно отчету, следователи обнаружили, что память Байдена была "значительно ограничена" во время интервью с его автором-призраком и интервью в офисе Гура в 2023 году. Там говорится, якобы тогда президент "не помнил, когда умер его сын Бо, ни лет, когда он был вице-президентом".

"Как, черт возьми, он смеет это нарушать? Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их чертово дело", – высказался Байден на незапланированном выступлении в Белом доме 8 февраля.

Он указал, что носит розарий своего сына каждый день с момента его смерти.

"Каждый день памяти мы проводим службу в память о нем, на которую приходят друзья, семья и люди, которые его любили. Мне никто не нужен. Мне не нужно, чтобы кто-то напоминал мне, когда он умер", – сказал Байден после паузы.

Затем он повторил, что, когда говорил со спецпрокурором, "одновременно руководил международным кризисом". Позже на вопрос, чувствует ли президент, что его память ухудшилась, он ответил: "Моя память в порядке".

"Посмотрите, что я сделал с тех пор, как стал президентом. Никто из вас не думал, что я смогу пройти что-нибудь из того, что я прошел. Как это произошло?" – высказался Байден.

Также добавил, что он рад тому, что спецпрокурор Роберт Гур "пришел к твердому выводу, что против меня не следует выдвигать обвинений по этому делу". Он отметил, что сотрудничал с расследованием и давал пятичасовое интервью в течение двух дней в октябре, когда "Израиль подвергся нападению ХАМАС".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе прошлого года дома американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавер, США) было найдено в общей сложности шесть страниц документов с грифом "секретно" – больше, чем было известно ранее. До этого заявлялось, что в частной библиотеке лидера США была только одна страница.

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