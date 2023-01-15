У Байдена нашли больше секретных документов, чем было известно: новые детали

В доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр, США) было найдено в общей сложности шесть страниц документов с грифом "секретно" – больше, чем было известно ранее. До этого заявлялось, что в частной библиотеке главы Соедиеннных Штатов находилась только одна такая страница.

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Это признал адвокат Белого дома Ричард Заубер в комментарии 14 января, передает CBS News. Он объяснил: личные адвокаты Байдена, которые не имели допуска к секретной информации, нашли первую страницу документов вечером 11 января, после чего прекратили поиски. Остальные материалы уже на следующий день нашел Заубер. Он передал их Министерству юстиции.

"Пока я передавал его [документ] должностным лицам Минюста, которые меня сопровождали, среди материалов были обнаружены еще пять страниц с классификационными отметками. Всего шесть страниц", – сказал Заубер.

Недавно раскрытые факты дополняют инциденты с документами, найденными ранее в декабре в гараже Байдена и в ноябре в его бывших офисах в Центре Пенна Байдена (Вашингтон) со времен его пребывания на посту вице-президента.

Неправильное обращение Байдена с секретной документацией и отчетами администрации Барака Обамы расследуется Робертом Хуром. Последний в 2017-2021 годах был прокурором США в Мэриленде (его назначил тогдашний американский глава Дональд Трамп). В последнее время он занимался частной практикой в ​​Вашингтоне.

12 января, комментируя инциденты, Байден сказал, что документы находились в "запертом гараже" и что он полностью сотрудничает с Министерством юстиции.

Республиканское большинство в Палате представителей США заявило, что проведет собственное расследование. Республиканцы также напомнили, как нынешний американский лидер критиковал своего предшественника Трампа за неосторожное обращение с секретными документами.

Как сообщал OBOZREVATEL, документы, которые ФБР обнаружило во время обысков в доме и частном клубе бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, могут касаться Ирана и Китая. Речь идет о секретной информации об этих странах.

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